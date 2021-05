Celia Lora volverá a la portada de Playboy en 2021

La influencer Celia Lora recientemente confirmó que volverá a ser portada de Playboy, así como una serie en Amazon, al lado de Sebastián Zurita.

Recordemos que en 2011 la hija de Alex Lora, Celia posó para la revista del conejito teniendo un éxito rotundo.

Dicha revelación la realizó cuando llegaba a un evento del tiktoker Papi Kunno, en ese momento fue abordada por un grupo de reporteros y en el video que Eden Dorantes publicó en su canal de YouTube la modelo mencionó: "Este año son 10 que salí la primera vez; ese es el tema".

También habló del posible lugar en el que le gustaría realizarse dicha sesión: "Yo quiero que sea en un hotel de un amigo mío que está muy padre, como de la Roma, ese tipo de lugar", detalló.

Celia Lora detalló que al posar sin ropa quiere enviar a las mujeres es el siguiente mensaje: "no importa cómo sean sus cuerpos, deben aprender a aceptarse y amarse tal y como son".

"A mí me gusta mucho eso, de transmitir eso, de que estés contenta con tu cuerpo, no importa cómo sea, que te la creas. Yo por ejemplo cuando tengo fotos no se posar con ropa: encuerada ya sé qué traigo", expresó también.

Respecto a sus experiencias anteriores siendo protagonista de la portada de Playboy dijo que, aunque la segunda sí le encantó, la primera sesión no, pues considera que se veía muy delgada: "veo esas fotos de la primera revista; la segunda es la que más me gusta, la primera no porque siento que me veo muy flaca".

En su cuenta de Instagram Celia Lora se define como playmate y Miss Playboy, esta mujer de 37 años es la hija del rockero Alex Lora, fundador de El Tri, una banda de rock mexicana.

Pero Celia Lora también utiliza sus redes sociales para compartir sensuales fotos ya sea con encajes transparentes, trajes de baño, con escotes pronunciados o hasta compartiendo sus aventuras sobre un camello o volando en el aire, mismas que reciben miles de reacciones y comentarios con sus 10 millones de seguidores en Instagram.

Además, Celia Lora incursionó en Only Fans, una plataforma donde los usuarios pagan una suscripción mensual para tener acceso al contenido exclusivo que suben otras personas. Generalmente se trata de fotografías sensuales o videos de índole sexual.

(Azucena Uribe)