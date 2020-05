"Cepillín" defiende a Karla Panini y usuarios de redes lo destrozan

El comediante dijo que no puede juzgar el amor entre los famosos y defendió al actor Óscar Burgos, ex pareja de Panini (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

El día de ayer el payaso más famoso de México, Ricardo González, "Cepillín" habló de Karla Panini y su polémico romance con Américo Garza, en donde aseguró "ni el amor se puede ocultar" apoyando a la "comare guera".

De acuerdo a Publimetro, "Cepillín" se involucró en la polémica entre Karla Panini y Karla Luna, que revivió luego de filtrarse un audio en el que Luna revelaba la infidelidad entre su esposo Amério Garza y su amiga y compañera en Las Lavanderas.

Durante la emisión del día de ayer de "Ventaneando" compartieron una entrevista en video a "Cepillín" donde se refirió al tema y defendió el "amor" entre Karla Panini y Américo Garza, a pesar de la traición a Karla Luna, quien falleció en 2017 tras luchar contra el cáncer.

¿Qué pedo con las mamadas que Karla Panini le decía a Karla Luna? Wey por eso está metida en su iglesia buscando a Dios, no ha de poder con el remordimiento de sus palabras y actos... #KarlaPanini pic.twitter.com/g99ZRzWNQR — El Leoncito ?? Aguacatero ?? (@atlneptun) May 9, 2020

CEPILLÍN DEFIENDE A KARLA PANINI Y LE LLUEVEN ATAQUES

"Ni el dinero, ni el amor se pueden ocultar. ¿Qué te dice a ti que, al convivir tanto tiempo juntos, los tres, pues se haya enamorado este muchacho de las dos? Si hubiera sido de otra religión, el podía haber estado casado no con dos, con siete", expresó, sorprendiendo totalmente al público con su postura al respecto.

"En este caso, ¿tú crees que yo podría juzgar que la gente se ame? (...) el hecho de que se haya enamorado la Panini del esposo de Karla Luna, pues es el amor el que ven (...)", agregó el popular personaje.

Tras los comentarios de Cepillín usuarios de redes sociales lo criticaron duramente, hasta el punto de atacarlo por defender a Karla Panini a quien no perdonan por traicionar a Karla Luna.

"Cepillín, queríamos tener un buen recuerdo de ti, pero ya valiste, la gente nunca perdonará la arrogancia, vulgaridad, maldad de la Panini, ya no es tanto la traición, sino su comportamiento de burla para todos los fans de Luna y contra su familia", comentó en YouTube el usuario @Game over.

Llamaron a Cepillín a no opinar y que se dedique a sus labores: "Cepillín, no se gane el odio de la gente, usted a lo suyo. Conserve su carrera y el amor de todos los que lo recordadmos, no defienda lo indefendible", señaló @Isabel González.

"Ay Cepillín, amor, cuál amor, fue traición, lujuria, donde lo veas está mal", opinó @Gloria Velázquez.

(Azucena Uribe)