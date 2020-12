Cepillín se lanza contra Paty Navidad: "Vieja loca y trastornada"

¿Quién es Paty Navidad? Una vieja loca, perdón por lo de loca porque lo van a tomar a mal; una mujer trastornada, también eso lo van a tomar a mal; una mujer que no sabe lo que dice porque estar en contra del mundo y decir que no existe el COVID-19, pero si ella dice que no existe y van a meter los chips, declaró en entrevista para el programa "Sale el Sol".