César Bono asegura que "Octavio Ocaña era el ángel del programa Vecinos"

Hace una semana el actor Octavio Ocaña falleció, provocando gran dolor entre sus compañeros y fans del programa "Vecinos", y aunque el actor César Bono ha tratado de ser prudente rompió el silencio y lo describió como "el ángel del programa".

De acuerdo a un periódico de circulación nacional, el actor describió a Ocaña como "el ángel del programa", en referencia al show donde aparecían juntos.

"No me gusta robarle foco ni a Octavio, ni a ninguna de las personas que se han adelantado de este plano, pero voy a decir sinceramente lo que siento y es la primera vez que digo y no será la última", advirtió César Bono.

"Para mí, el ángel del programa y el que nos hizo triunfar a todos los demás, se llama Octavio Ocaña", dijo el actor.

El protagonista de "Defendiendo al Cavernícola" aclaró que no pretende molestar a sus compañeros de elenco de Vecinos, quienes, según él, se molestaron cuando expresó esa misma idea en vida de Ocaña.

"Lo digo desde mi humilde punto de vista, porque luego he tenido problemas con actores de Vecinos cuando les dije que, para mí el ángel del programa y el que nos hizo triunfar a todos se llama Octavio Ocaña", insistió César Bono.

"Cuando yo se los dije hubo actores que se molestaron y dijeron 'estás menospreciando a los demás' y no", sentenció.

El actor volvió a referendar la frase anterior: "[Octavio Ocaña] es el más querido, moleste a quien moleste, para mí todos estamos disfrutando de un éxito que en parte se lo debemos a ese ángel".

El mismo periódico refiere que César Bono rechazó continuar especulando sobre qué sucedió exactamente con Octavio Ocaña el día que murió.

Como te hemos informado a lo largo de nuestra cobertura sobre este lamentable caso, se han dado múltiples versiones sobre lo que ocurrió con Ocaña.

Por un lado, la fiscalía y las autoridades municipales se contradijeron inicialmente sobre en momento exacto en el que el actor falleció.

Por otro, su familia ha continuado rechazando las versiones otorgadas por las autoridades. Adicionalmente, en redes sociales han circulado vídeos del actor en distintos momentos previos a su fallecimiento. Los mismos únicamente lo revictimizan.

Es por eso que Bono refirió que "el único que sabe cómo está la cosa es dios, y Octavio y ninguno de nosotros lo sabrá".

Aunque aún no se sabe qué rumbo tomará Vecinos tras el fallecimiento de su estrella, César Bono rechazó la idea de que alguien lo reemplace.

Hacia el final de la entrevista, según el periódico previamente citado, el actor dijo: "¡viva Octavio Ocaña! [...] era un chavo 'divinísimo' y que todas las gentes que les digan que 'no', que lo vean en la tele y me digan a mí si conocen a alguien mejor que él", concluyó.

