César D´alessio borra videos; no hay denuncia contra Arturo Montiel

Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó de su casa. Éste es mi estado, me abrió la cabeza. Pido justicia. Vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir. El señor Arturo Montiel del PRI me contrató para tres horas, hice cinco horas de evento. Me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia que trabaja conmigo. No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes. El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada, expresó el joven con el rostro totalmente ensangrentado.