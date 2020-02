"Chabelo" cumple 85 años: "El inmortal" que fue espiado por el gobierno mexicano y otros datos que no conocías de él

Durante más de cinco décadas Xavier López "Chabelo" interpretó a un niño que usaba pantalones cortos y tenía una peculiar manera de hablar.

De acuerdo a Infobae, Xavier López "Chabelo" ha participado en infinidad de películas y la televisión lo convirtió en uno de los personajes más populares del entretenimiento en México.

Xavier López "Chabelo" nació en Chicago el 17 de febrero de 1935. Cuando era adolescente fue reclutado por el Ejército de Estados Unidos y estuvo a punto de participar en la Guerra de Corea.

Años más tarde se mudó a México con la intención de estudiar medicina, pero en el país se consagró como actor de cine y en televisión, así que cualquier asunto relacionado con él suele ser tendencia en redes sociales.

De hecho, no es raro que el nombre de Chabelo figure en Twitter, donde son constantes las bromas y memes respecto de su edad.

Los usuarios de redes suelen hacer referencia a la "inmortalidad" del actor y presentador, quien este lunes llega a los 85 años.

A "Chabelo" no le molestan las bromas sobre su edad. "Le estoy muy agradecido a cada una de las personas que se toma la molestia de escribir un meme sobre mi persona", aseguró en una entrevista para una televisora local.

Y el año pasado su esposa, Teresa Miranda, también evidenció que no le molestan las bromas.

Recordemos que "Chabelo" fue tendencia en octubre de 2019 debido a una supuesta hospitalización, pero su esposa Miranda explicó al medio de noticias Multimedios que el actor se encontraba bien.

"Está sano. Ya ves que los medios siempre dicen que es inmortal, pues yo creo que sí es inmortal mi viejo".

El propio "Chabelo" se refirió al asunto a través de su cuenta en Twitter y pidió poner un alto a las especulaciones.

"Yo estoy muy bien. Los que hacen chismes, muy mal. Con todo cariño les mando una trompetilla. #Yapárenle".

E n abril de 2019 ya se habían desatado rumores debido a su ausencia en la presentación de la película El Complot Mongol, de la que formó parte, pero también él se encargó de echar abajo las versiones oscuras sobre su salud.

"Que no les cuenten cuentos chinos, no estoy ni grave ni de emergencia, simplemente recuperándome de una operación programada. Me hubiera encantando estar con mis compañeros de #elcomplotmongol en la conferencia, ¡Gracias por preocuparse!".

Además de los memes, las bromas y el asunto de su inmortalidad (pues cada que fallece algún famoso se recuerda que Xavier López sigue vivo), el nombre de "Chabelo" dio de qué hablar el año pasado cuando se supo que fue espiado en la década de los 70 por el gobierno mexicano.

"El amigo de todos los niños" -como se le conoció gracias a su programa dominical En familia con Chabelo, transmitido de 1967 a 2015- estuvo en la mira de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que seguía de cerca el conflicto en la Asociación Nacional de Actores (ANDA) en 1977.

En aquella década Xavier López desempeñaba el cargo de secretario de Prensa y Difusión de la ANDA y, según el expediente que se encuentra en el Archivo General de la Nación, espías siguierpn los pasos del actor en las reuniones del sindicato de la asociación.

Más allá de cualquier escándalo o controversia, "Chabelo" sigue presente en la memoria de varias generaciones de mexicanos que disfrutaban los domingos de En familia, un programa clásico de la televisión nacional.

(Azucena Uribe)