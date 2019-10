Chabelo, tan inmortal como los memes

Gracias por todas las risas que me provocaste durante mi infancia, me alegrabas todos los domingos por la mañana, aquí tienes a un cuate de provincia que siempre te recordará.



Que descanse en paz Chabelo.



(Lo pongo ahorita por que cuando pase no sé si yo siga vivo) pic.twitter.com/OS2aMnHNzB