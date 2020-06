Chantajean a Galilea Montijo, amenazan con filtrar fotos íntimas

La conductora de "Hoy", Galilea Montijo, reveló que estaba siendo chantajeada por una persona que amenazó con filtrar fotos íntimas de su juventud donde aparece al desnudo. La presentadora se tomó unos minutos durante la transmisión del matutino de este martes para hablar sobre el tema.

Montijo explicó que se trataba de un montaje y no estaba dispuesta a ser chantajeada, por lo que ya planea una respuesta por la vía legal. "Claramente son photoshop, claramente quiere dinero", dijo sobre el hombre que la amenazó con vender el material a revistas.

La propia Galilea mostró una de las supuestas fotos e indicó que se trataba de un montaje porque aparecía mal colocado un lunar que tiene en el cuello. También dijo que en otra de las fotos que vio a la mujer en cuestión se le notaba una cesárea.

"Es bien fácil poner la cara en la foto de alguien", comentó la conductora sobre el montaje de las imágenes, que supuestamente habrían sido tomadas cuando ella tenía 18 años, y aseguró "tomaremos acciones legales".

Galilea Montijo quiso dejar en claro el asunto, tal como lo hizo en su momento cuando se dijo que apareció en un video pornográfico y demostró que no se trataba de ella.

Yo no me presto a este tipo de cosas, soy una mujer que desde los 14 años trabajo para sacar adelante a mi familia, añadió.

Montijo señaló que es "tristísimo" que existan situaciones así, pero dejó en claro "yo no entro en chantajes de absolutamente nadie". Sus compañeros en la emisión le demostraron su apoyo y una vez aclarado el asunto siguieron con las actividades habituales del programa.

SU SUPUESTO PASADO COMO TEIBOLERA

Cabe mencionar que no es la primera vez que Galilea Montijo se ve envuelta en chantajes de este tipo, en el pasado, la conductora de "Hoy" fue señalada por haber trabajado en su juventud como teibolera en un centro nocturno de su natal Guadalajara, incluso salieron a la luz unas presuntas fotografías.

Respecto al tema, Montijo siempre lo ha tomado con humor, incluso a bromeado en más de una ocasión hablando de su supuesto pasado como teibolera, como lo hizo durante una emisión de "Hoy", donde dijo que sí le hubiera gustado ser bailarina de un centro nocturno.

El de que era teibolera, ojalá hubiera sido, no tendría yo estas carnes, mis carnes no estarían abajo después de los cuarenta y tantos, es un gran trabajo el que hacen las chicas y hoy en día ya es un deporte, estaría representando a México, respondió Galilea mientras competía contra Enrique Guzmán en uno de los juegos del matutino.

En la misma emisión, Galilea Montijo continuó especificando que el rumor afectó a miembros de su familia. "No me afecto tanto a mi, sabía que no era cierto, pero a mi abuela sí, me dolió mucho, bailaría precioso", dijo y mostró que no tenía flexibilidad.

