Chantal Andere negó ser la tercera en discordia entre el Temerario y Alessandra

A principios de noviembre, Alessandra Rosaldo fue invitada al show digital "Pinky promise" donde habló del romance que tuvo con el famoso cantante Adolfo Ángel, conocido como "El Temerario Mayor", del grupo "Los Temerarios". La esposa de Eugenio Derbez reveló que Chantal Andere fue la tercera en discordia entre ella y "El Temerario", versión que desmintió la actriz.

Estamos hablando de que esto pasó en 1994, me agarró chiquita. Yo tenía 23 años y él me llevaba como ocho, dijo Alessandra.

'No me cortó en persona, simplemente empezó a andar con otra, y si yo pensaba que aún había algo, pues al ver una revista me enteré que ya andaba con Chantal Andere, mencionó.

Tras las declaracones de Alessandra Rosaldo, Chantal Andere fue abordada por la prensa en un evento de teatro en la Ciudad de México, en donde se le cuestionó acerca de los comentarios que hizo sobre ella la esposa de Derbez.

No, la verdad ni me interesa hablar mal de otras personas, yo estoy para hablar del proyecto, dijo Chantal de manera tajante en declaraciones para 'Sale el sol'.

"Ustedes saben que yo jamás me meto en chismes. No era yo, o sea yo no anduve con él; nos conocíamos, pero no", señaló la actriz.

Durante mucho tiempo, la prensa vinculó sentimentalmente a Chantal con el "Temerario Mayor", asegurando que fueron novios en la década de 1990. Sin embargo, ahora ella aclara que no tuvo ningún noviazgo con él.

Mientras tanto, Alessandra Rosaldo, mantuvo muy reservado el romance que tuvo con él, pero fue revelado en la primera temporada en "De viaje con los Derbez" cuando Aislinn Derbez la delató ante las cámaras.

(Imelda Téllez)