Charly López reveló que Ingrid Coronado le fue infiel con famoso futbolista

La polémica en torno a la relación de la conductora, Ingrid Coronado y su ex esposo Charly López continúa, pues recientemente reveló que la ex Garibaldi le había sido infiel con un futbolista.

Charly López volvió a dar de qué hablar, luego de que acusara a Ingrid Coronado de ser una mala persona. Ahora, el también conductor pidió perdón a Fernando del Solar por no apoyarlo y hasta aseguró que la ex conductora de "Venga la Alegría", Ingrid Coronado, le había sido infiel con un futbolista, por lo que su relación acabó en el pasado.

Dichas declaraciones fueron realizadas por Charly López luego de que el hijo de ambos cortara comunicación con él.

El ex Garibaldi fue invitado al programa "De Primera Mano" en donde aseguró que Ingrid Coronado, con quien se casó en 1998 y que se divorció en 2004, le falló hace tiempo y que lo sigue haciendo en la actualidad. Esto a raíz de que la relación del ex Garibaldi con el hijo de ambos se fracturara.

Sin reparo, Charly López pidió perdón a Fernando del Solar por presuntamente no haberlo apoyado cuando tuvo una de las mayores polémicas junto a Ingrid Coronado. Explicó que, a ambos, la conductora de TV Azteca ha buscado quitarles sus propiedades.

Además, no conforme a sus filosas declaraciones, Charly López dio a conocer las razones por las que presuntamente terminaron su relación hace tiempo.

Según él, Ingrid Coronado le fue infiel con un famoso futbolista que está casado. Aseguró que además del futbolista, presuntamente, la famosa lo engañó con otro hombre.

"No, no lo digas; con todo respeto es un hombre casado. Es verdad, me fue infiel con él –con un futbolista– y con otra persona que trabajaba en la televisora, no con un ejecutivo; sino con alguien que llevaba las ventas de un programa donde compartía pantalla con Fernando Solar", reveló Charly López.

(Azucena Uribe)