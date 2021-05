Chris Cornell, el cantante que generó un debate sobre la salud mental

Considerado uno de los arquitectos del sonido grunge de los noventa, el músico brilló como solista y en proyectos como Temple of the Dog (FOTO TOMADA DE IG @chriscornellofficial )

Esta mañana se volvió tendencia Chris Cornell, pues hace 4 años el cuerpo del vocalista Audioslave y Soundgarden fue encontrado sin vida en su habitación de hotel después de la actuación del grupo en Detroit.

Recordemos que Chris Cornell es considerado uno de los arquitectos del sonido grunge de los noventa y el músico brilló como solista y en proyectos como Temple of the Dog.

Tras darse a conocer la muerte del cantante autoridades correspondientes dieron a conocer que Chris Cornell se ahorcó en el baño de la habitación de su hotel, donde fue encontrado su cuerpo.

El suicidio de Cornell, y la depresión que sufrió sacudió a la industria y sacó a la luz un debate sobre la salud mental en la industria discográfica.

Actualmente, su viuda Vicky Cornell protagoniza una compleja batalla legal con los integrantes de Soundgarden, por derechos y grabaciones inéditas.

La popularidad de Chris Cornell sigue más viva que nunca pues miles de sus fans se hacen presentes en redes sociales lamentando la perdida de este gran cantante.

VOZ PRIVILEGIADA

Cornell nació en 1964 en Seattle, en el estado de Washington, y comenzó en el mundo de la música con 7 años cuando se aficionó a tocar el piano.

En 1984 fundo la banda Soundgarden, que jugó un papel importante en el movimiento "grunge" de los años noventa.

El grupo se disolvió en 1997 y en 2001 Cornell se unió a tres ex miembros de Rage Against the Machine (incluido Zack de la Rocha) para formar Audioslave, con los que llegó a lanzar tres álbumes.

Cornell, junto a sus compañeros de Audioslave, se presentaron en un concierto gratuito en La Habana durante 2005, marcando un precedente, ya que fue la primera banda norteamericana de rock en tocar en ese país bajo el régimen de Fidel Castro.

La banda, por cierto, se había reunido en los últimos años, ya como un autohomenaje y Soundgarden daba conciertos por Estados Unidos con la excusa de los 25 años que han pasado desde Badmotorfinger. Fue ése el motivo que llevó a Cornell hasta el Fox Theatre.

Ganador de un Grammy, publicó otros cinco álbumes como artista solista entre Euphoria Morning (1999) y Higher Truth (2015), que era hasta el momento su último disco en el mercado.

También cantó el tema de la película de James Bond Casino Royale.

¿QUÉ ES LA ANSIEDAD?

La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer que sude, se sienta inquieto y tenso, y tener palpitaciones. Puede ser una reacción normal al estrés. Por ejemplo, puede sentirse ansioso cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, antes de tomar un examen o antes de tomar una decisión importante. Si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, además de darle un impulso de energía o ayudarle a concentrarse, para las personas con trastornos de ansiedad el miedo no es temporal y puede ser abrumadora.

Los trastornos de ansiedad son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas.

SÍNTOMAS DE LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD

Los diferentes tipos de trastornos de ansiedad pueden tener síntomas diferentes. Pero todos muestran una combinación de:

Pensamientos o creencias ansiosos difíciles de controlar: Le hacen sentir inquieto y tenso e interfieren con su vida diaria. No desaparecen y pueden empeorar con el tiempo

Síntomas físicos, como latidos cardíacos fuertes o rápidos, dolores y molestias inexplicables, mareos y falta de aire

Cambios en el comportamiento, como evitar las actividades cotidianas que solía hacer

El uso de cafeína, otras sustancias y ciertos medicamentos pueden empeorar sus síntomas.

