Chris Noth, de "Sex and the City" acusado de abuso sexual; así responde Mr. Big

Chris Noth, de "Sex and the City" acusad...

El actor Chris Noth de "Sex and the City" fue acusado de violar a dos mujeres (FOTO TOMADA DE IG @sexandthecitymrbig)

El actor de la famosa serie "Sex and the City", Chris Noth, lanzó un comunicado de prensa tras las acusaciones por presunto abuso sexual, allí el intérprete de "Mr. Big" dio una respuesta tajante a la historia de Zoe y Lily, las dos supuestas víctimas que alegan haber sido violadas en locaciones distintas y con once años de diferencia.

El actor de 67 años afirma que dichos encuentros tanto en su departamento de Los Ángeles como el de Nueva York, fueron consensuales y que jamás cruzó la delgada línea del respeto entre un hombre y una mujer.

"Las acusaciones que pesan en mi contra hechas por estas personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o 30 días, pero ´no siempre significa no´, es una línea que jamás crucé con ellas. Estos encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar de dónde y por qué aparece esto ahora, pero lo único que sí sé es: no agredí a estas dos mujeres", advirtió el actor de ´Sex and the City´.

LA ACUSACIÓN CONTRA "MR. BIG"

Zoe y Lily, las mujeres que acusan a Chris, revelaron su historia a The Hollywood Reporter y ambas coincidieron en desconocer si su historia sería motivo de burla, pues las dos sabían que hacerlo de manera pública traería consecuencias. En su momento, ambas dicen no haber tomado acción en contra de Noth por miedo a que nadie les creyera.

Aunque los hechos sucedieron con once años de diferencia, los relatos de las supuestas víctimas tienen varias cosas en común y una agresión que terminó en una violación por parte del actor que les dejó secuelas psicológicas y que esperan que ahora, tras publicar su historia, puedan cerrar esa profunda herida no sin antes, manchar la reputación del famoso actor.

(Imelda Téllez)