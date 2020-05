Christian Chávez acusado de maltrato, golpeaba a su ex novio

Ex de Christian Chávez lo acusa de violencia: "Me golpeó con una botella" (FOTO ESPECIAL)

Christian Chávez enfrenta problemas legales por presunta violencia de pareja, el actor fue acusado por su ex novio Maico Kemper de golpearlo con una botella en la cabeza, a pesar del escándalo que gira en torno al ex RBD, el actor se ha limitado a dar detalles, pero sí les pidió a sus fans que "no creer cosas sin saber la verdad".

De acuerdo con Publimetro, el maquillista Maico Kemper habría terminado su relación con el actor mexicano Christian Chávez tras sufrir violencia de pareja, así lo reveló el propio Kemper a la revista TV Notas, además acusó al actor de "La Casa de las Flores" de golpearlo con una botella. Mismas acusaciones que el ex RBD no tardó en responder.

Kemper explicó al medio en exclusiva que, tras una relación de más de un año, el noviazgo terminó muy mal el pasado 26 de abril, luego de que tres días antes se suscitara el violento episodio en casa del cantante.

Bebimos mucho tequila esa noche y entonces yo agarré confianza para decirle que quería hablar con él, pues en nuestra relación había muchos abusos de su parte, que yo ya no quería seguir así, relató. Me dijo que estaba loco, que estaba borracho, por lo que exploté y comencé a gritarle. Ahí Christian me empezó a grabar.

Se puso muy agresivo, y ante esto, yo le dije que era la última vez que me maltrataba, que ahora sí me iba a ir, pero de pronto me golpeó en la cabeza con la botella de tequila, aseguró Maico

El maquillista afirmó que perdió el conocimiento tras el golpe y despertó en la cama. Posteriormente, fueron al hospital donde le dieron 10 puntadas.



Asimismo, aseveró que, en el centro hospitalario, Christian Chávez "solo trataba de convencer a los doctores de que yo me había caído e insistía en que yo estaba alcoholizado".

De igual forma, declaró que esa noche volvió a la casa, pero el 26 de abril se despertó temprano, recogió sus cosas y se marchó. "Solo le escribí un mensaje para decirle que esto ya se terminó y decidí bloquearlo de mi teléfono desde entonces".

Confesó que toleró todas las adversidades "porque lo amaba, pensé que era un buen hombre y que podía manejar la situación, que todo podía cambiar, que en algún momento todo se arreglaría, aguanté mucho, pero cuando me golpeó no podía tolerar más, los últimos meses yo ya estaba aterrado".

Ahora, afirmó que lo único que quiere es que "que sus padres y toda la gente sepa la verdad" y destacó que estar "muy agradecido con las autoridades, ya que pese a que vivimos días difíciles por la pandemia, aun así me atendieron para levantar mi denuncia".

CHISTIAN CHÁVEZ RESPONDE A LAS ACUSACIONES DE SU EX

El actor no tardó en responder a las acusaciones de su ex y lo hizo únicamente para tranquilizar a sus fans, no dio detalles de la presunta denuncia que le puso su ex por violencia, simplemente pidió que no creyeran en cosas sin saber la verdad.

"Por medio de la presente quiero transmitirles que por temas legales no puedo dar ningún tipo de declaración sobre las falsas acusaciones en las que se atenta a mi persona y mi integridad. Sin embargo, puedo compartirles que estoy tranquilo y enfocado en mi familia y trabajo, sé que todo va a estar bien. Hablaré del tema cuando mis abogados lo crean pertinente, les pido su compresión y respeto ante el proceso legal que se está llevando a cabo", dice el comunicado que publicó Cristian Chávez en sus redes sociales.

Por otra parte, el también cantante subió una historia a Instagram donde pedía a sus seguidores no caer en rumores.

Qué onda mi gente, ¿cómo están? Pues nada a darle al ejercicio y les doy un consejo no juzguen ni crean cosas sin saber la verdad, porque cuando salga la verdad va a dar un giro de 360 grados, apuntó.

Sus fanáticos le aseguraron que creían en su palabra y él compartió todas las manifestaciones en respaldo en las stories de la red social. Mientras, Maico subió un video a sus historias en Instagram con el que dio a entender que abandonaba México.

Te voy a extrañar, México, escribió sobre el clip grabado desde un coche en movimiento.

(Aline Núñez)