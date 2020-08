Chumel enfrenta nueva polémica por hablar de delincuencia y pobreza

Tal parece que muchos consideran que Chumel no debería opinar sobre ningún tema en redes sociales; una vez más, uno de sus tuits generó polémica y dividió opiniones al hablar sobre delincuencia y pobreza (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Chumel Torres enfrenta nueva polémica por hablar de delincuencia y pobreza; todo comenzó cuando el comediante compartió un tuit, donde como todo el mundo, opinó sobre el video viral del asaltante de la combi de Texcoco que fue golpeado por los pasajeros.

Torres argumentó que la delincuencia es producto de ser "un cobarde y un perro huevón". Las declaraciones provocaron severas críticas, pues lo tacharon de clasista; esto después de que hace unos meses fuera tachado de racista y machista.

Chumel explicó que desde su punto de vista la precariedad lleva a "echarle más ganas".

La precariedad no lleva a la delincuencia, lleva a echarle más huevitos para que te vaya cada día mejor con esfuerzo y disciplina. Ser un cobarde y un perro huevón sí lleva a la delincuencia. Apúntenle, comentó el youtuber.

Sin embargo, esta opinión no fue tomada de la mejor manera por los internuatas, de inmediato iniciaron una "cacería de brujas", criticándolo y tachándolo de clasista, pues algunos señalaron que Torres estaba hablando desde sus privilegios.

"Es un estigma creer que "ser pobre" te lleva a delinquir. Y muchas personas y hasta política públicas o narrativas oficiales no se dan cuenta que lo reproducen"; "qué novedad, ahora clasista"; "creer que sólo con ´esfuerzo y disciplina´ le irá mejor a las personas, es individualizar la responsabilidad de la pobreza. Y ese es otro estigma que pesa sobre las personas en situación de pobreza, y que debemos deconstruir"; qué se puede esperar del racista este", se lee en algunas reacciones.

Nada más te faltó el "pobre es pobre por que quiere" y pum ya ganaste en masters de sociología. — State of Affairs (@marinomx) August 5, 2020

Sin embargo, el asunto no quedó ahí, pues Chumel Torres salió a defenderse y tuiteó lo siguiente: "¡Eh, no me quiten otro programa ahora sí ni hice nada!", escribió junto a una imagen que muestra que su nombre es tendencia en México.

¡Eh, no me quiten otro programa ahora sí ni hice nada! pic.twitter.com/d8OmOUYrQ8 — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) August 5, 2020

