Chumel Torres aclara si cancelaron su programa por Beatriz Gutiérrez

El youtuber Chumel Torres recientemente rompió el silencio y habló de la fuerte polémica que atravesó contra la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller.

De acuerdo a Tribuna, durante una entrevista con el conductor Yordi Rosado, Chumel Torres recordó aquel momento en el que Beatriz le pidió que se disculpara por las constantes burlas al hijo que tiene con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad", escribió Gutiérrez Müller en Twitter.

Asimismo Chumel Torres aseguró que su disculpa con la primera dama fue sincera, pues nadie del gobierno lo amenazó o lo obligó, como muchos afirman.

"El presidente me consta que jamás pidió mi cabeza, jamás dijo métanse con este wey. Jamás coartó la libertad de expresión."

"Cuando puse la disculpa a la señora Beatriz, me escribió alguien muy picudo (importante) de allá del Palacio Nacional y me dijo que ya no teníamos pedos, que todo estaba bien y que procuráramos llevarla en paz", expresó el chihuahuense.

Acerca de la cancelación del programa que encabezaba en HBO, sostuvo que no fue cancelado por esta controversia, sino que ya se tenía planeada que esa fuera la última temporada.

Por último, Chumel Torres señaló que el cese de su programa no le afectó anímicamente ya que tras esto comenzó a enrolarse en nuevos proyectos que lo tienen más que contento, incluso planea hacer algo en teatro o stand up.

(Azucena Uribe)