Chumel Torres asegura que no cambiará su estilo de humor

Yo no voy a disculparme por mi humor, no voy a disculparme por un chiste que ofenda a alguien porque la idea no es ofender a alguien, yo no pienso ceder ante la fragilidad de la gente que dice 'esto me ofende'. Pues no lo veas. Pero jamás voy a decir 'malditos indígenas'. Eso ni tiene chiste, ni es humor, explicó.