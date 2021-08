Chumel Torres se burla de persona no binaria que pidió la llamen "compañere"

Chumel Torres se burla de persona no bin...

En las últimas horas el youtuber, Chumel Torres se volvió tendencia después de que reaccionara a un video en el que una persona no binaria rompe en llanto en una clase en línea, luego de que un joven le nombrara como "compañera" y no "compañere".

Tras el comentario de Chumel Torres usuarios de redes sociales pidieron cancelarlo, pues aseguran está en contra de la comunidad LGBT+ y de los derechos de los grupos vulnerados.

Recordemos que Chumel Torres en más de una vez se ha visto envuelto en la polémica. Y es que el también considerado "influencer" ha protagonizado en los escándalos más sonados del internet.

Recientemente se viralizó un video en el que una persona no binaria pidió respeto a sus pronombres, luego de que un joven le nombrara como "compañera" y no "compañere". Ante lo que fue considerado como una falta de respeto a su identidad de género, miles de internautas se volcaron en mofa y también de indignación sobre lo ocurrido.

Entre las reacciones, Chumel Torres también se unió a la polémica y compartió el clip con un mensaje en Twitter que provocó severas críticas en su contra.

"Cálmese mije. Estamos chupande tranquiles", escribió Chumel Torres a modo de mofa de la situación.

Y es que la persona no binaria sólo pidió que le hablaran con la terminación "e", es decir, el lenguaje inclusivo no refiere cambiar todas las palabras con la letra "e".

Piden cancelar a Chumel Torres

Como era de esperarse, la burla de Chumel Torres causó polémica; de inmediato condenaron su postura y lo tacharon de ser un adversario de la comunidad LGBT+.

"Bro, esto no es gracioso. Literalmente tiene sus pronombres a lado de su nombre y seguramente ya tienen rato llamándole con pronombres equivocados por su reacción. Literalmente le están haciendo bullying y borrando su identidad"; "Mandándole acoso a una persona menor de edad. Que chido Chumel Torres, neta tienes cero empatía. Para todo este tiempo que llevas en redes, ya deberías tener bien claro el poder tan negativo que tienen hacia personas no públicas"; ""¿Qué vida tan miserable llevan que el sufrimiento de otros les causa gracia? Ser amable y respetar no cuesta nada, deberían intentarlo", se lee entre algunas reacciones en contra que recibió Chumel Torres.

imagínense ser un hombre de casi 40 años y alimentar el acoso hacia una persona no binaria que ni siquiera tiene la mitad de edad que tú.



qué vergüenza y asco das, @ChumelTorres.



y @TecdeMonterrey, ojalá se pongan las pilas porque esto ocurrió en SU universidad.

El tuit de Chumel Torres fue eliminado debido a las severas críticas en su contra. Sin embargo, en otros tuits celebró ser tendencia una vez más en las redes sociales.

"Siempre que veo que me quieren cancelar por algún tuit, pienso en hace unos años cuando los progres quisieron cancelar a RuPaul. ¡RuPAUL! Esos perros no saben de lealtades, solo quieren sangre", escribió.

Siempre que veo que me quieren cancelar por algún tuit, pienso en hace unos años cuando los progres quisieron cancelar a RuPaul.



¡RuPAUL!



Esos perros no saben de lealtades, solo quieren sangre.

(Azucena Uribe)