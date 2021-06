"Chuponcito" es acusado de acoso y extorsión por su ex pareja

José Alberto Flores, verdadero nombre de "Chuponcito", fue acusado de acoso y extorsión por su ex pareja Bárbara Estrada, recordemos que el comediante fue denunciado a finales del año pasado por su ex representante, Carla Oaxaca, quien lo acusó al de acoso sexual.

En una entrevista con "Sale el Sol", Bárbara Estrada señaló que "Chuponcito" la ha amenazado con publicar fotos íntimas de ella y que incluso le ha pedido videos sexuales, razón por la que la ex pareja del payaso decidió denunciarlo por extorsión.

"Duramos casi cuatro años y como no quiero acceder a mandarle fotos desnuda, en diferentes posiciones y como no accedo dice que se las va a enseñar a mi novio, que me va a quemar en redes. Ya hice la denuncia".

Bárbara Estrada aseguró que decidió terminar su relación con el comediante debido a que es portador del virus del papiloma humano.

"Decidí terminar una relación porque él es portador del virus del papiloma humano, mi ginecólogo me dijo que si a futuro quería tener hijos que con él no".

La mujer explicó que "Cuponcito" le llegó a ofrecer dinero por enviarle videos teniendo relaciones sexuales con su actual pareja e incluso con su papá.

Él me pedía videos íntimos con mi pareja, me decía que me daba cierta cantidad de dinero si yo le mandaba un video teniendo relaciones con mi pareja y también me dijo que me daba 20 mil pesos por acostarme con mi papá.

Finalmente, Bárbara Estrada comentó que ya interpuso una denuncia en contra de su ex pareja y que espera que se haga justicia ya que la situación le generó un daño psicológico.

"No quiero dar la cara porque esa no era mi intención, si estoy hablando es porque Carla Oaxaca me dio valor por la misma situación. Quiero se haga justicia y quiero que se le borré la sonrisa de cínico que tiene, que su Dios, él dice mucho que es cristiano y no. Recibí daño psicológico, estoy tomando antidepresivos por lo mismo, me tuve que cambiar de casa porque me sentía muy acosada".

