Circulan en redes sociales fotos de la supuesta herida de bala de Octavio Ocaña

La veracidad de las fotografías aún no se ha confirmado; sin embargo, han desatado varias teorías sobre la muerte del actor Octavio Ocaña (FOTO ESPECIAL)

Circula en redes sociales fotos de la supuesta herida de bala que habría provocado la muerte del actor Octavio Ocaña, los usuarios han compartido las imágenes y esto ha generado una serie de teorías sobre la verdadera razón del fallecimiento del intérprete de "Benito Rivers" en la serie "Vecinos".

Tras la trágica muerte del actor mexicano, se han filtrado una serie de fotografías sobre la supuesta herida de bala que causó su muerte la noche del pasado 29 de octubre.

Varios usuarios de redes sociales tomaron como evidencia las supuestas imágenes de la herida de Ocaña para lanzar la teroría de que la policía mexicana fue la causante de la muerte del actor.

La veracidad de las fotografías aún no se ha confirmado; sin embargo, los internautas comenzaron a sospechar que se trataba de Octavio Ocaña ya que la herida de bala fue presentada en un informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Añadido a esto, el padre del actor aseguró hace algunos días que su hijo no murió debido a un accidente, sino que la policía de Cuautitlán Izcalli lo asesinó.

Dichas imágenes han estado circulando en redes sociales y muchos usuarios aseguran que son las supuestas fotografías del actor al momento de ser atendido por los paramédicos por la herida en el cráneo causada por un arma de fuego y los golpes a raíz del choque que terminó con la persecución por parte de los elementos de la policía mexicana.

En las supuestas fotografías de Octavio Ocaña, se ve el orificio que causó la bala en la nuca y terminó saliendo por la parte frontal de la cabeza. De ser real, esta imagen sería una prueba de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no habría indicado correctamente las heridas encontradas en el cuerpo del actor mexicano.

La primera fotografía de la supuesta herida muestra el lugar exacto por donde entró el impacto de bala. "Se observa que la bala entró por la nuca y no por el pómulo como tanto dice la Fiscalía", aseguró un usuario de Twitter.

Por su parte, la segunda imagen de la supuesta herida muestra el lugar por donde salió la bala: la parte superior del cráneo. "Efectivamente, lo mataron", expuso nuevamente el usuario de Twitter.

Por medio de esta plataforma digital, varias personas han compartido estas fotografías y se han cuestionado el trabajo de las autoridades del Estado de México durante las investigaciones de este confuso incidente que derivó en el fallecimiento de Octavio Ocaña.

Las redes sociales no han sido el único lugar donde fueron difundidas las supuestas fotografías del actor. El programa "Chisme No Like", por medio de su canal de YouTube, compartió estas imágenes y mencionó que podrían coincidir con la descripción de Ocaña.

Por su parte, Elisa Beristain, participante de este canal de YouTube, comentó que las imágenes coinciden con el informe oficial ya que las autoridades informaron que el impacto de bala había terminado pegando en el techo de la camioneta del actor, y por ende salió de la parte superior de su cráneo.

Como estamos viendo, a mi punto de vista si coincide con el reporte de la policía porque viene la trayectoria del balazo. Acuérdate que también pegó en el techo, señaló Beristain en la emisión del show 'Chisme No Like'.

Una de los rumores que ha circulado en internet sobre la muerte de "Benito Rivers" es que la policía mexicana tiene un papel más relevante en su fallecimiento y que no han aceptado la culpa ante dicho suceso.

Los usuarios de redes sociales han creado una serie de teorías sobre lo que pudo haber ocurrido en el momento en el que el actor de "Vecinos" falleció. Una de las más populares se vuelve a enfocar en las supuestas imágenes de la herida de bala de Octavio Ocaña.

El usuario que propuso esta teoría menciona que los policías pudieron haber sometido al actor y posteriormente dispararle en el lugar de los hechos. Esta sospecha se basa en la sangre fresca que se encontraba en la carretera donde Ocaña falleció.

(Imelda Téllez)