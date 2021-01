Clausuran el asilo donde estaba la abuela de Thalía y Laura Zapata

¡Ay!, Dios mio, no pues aquí tengo que estar, mi amor. Tengo que estar adentro porque el geriatra de mi abuela dice que no puede salir mi abuela. Pero ahorita ya me preocupé porque ¿cómo va a entrar la doctora a curarle las escaras a mi abuela? Yo me imagino que ella sí podrá entrar, ¿no?, cuestionó Laura al momento de enterarse de la clausura del inmueble en un enlace telefónico con 'Venga la Alegría'.