Coldplay confirma gira en México para 2022, estas son las ciudades que visitarán

La banda británica presenta la gira ´Music Of The Spheres World Tour´, la cual arranca el 18 de marzo, en Costa Rica (FOTO TOMADA DE LA TERCERA)

La banda británica, Coldplay nuevamente es tendencia en Twitter gracias a que hace unas horas anunció su gira mundial por estadios del mundo para el 2022, donde incluyó a México en varias de sus fechas.

En la víspera de su nuevo álbum, Music Of The Spheres, la noticia de que Coldplay vendrá a México emociono a sus miles de fans.

El Music Of The Spheres World Tour arranca el 18 de marzo de 2022 en Costa Rica, antes de viajar a República Dominicana, Mexico, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica y Reino Unido.

En la mayoría de los espectáculos estará la cantautora Gabriella ´Gabi´ Wilson, mejor conocida como H.E.R. (acrónimo de Having Everything Revealed). Y en fechas seleccionadas, se contará con la presencia de la banda London Grammar.

La banda liderada por Chris Martin, ColdPlay pisará México en marzo de 2022. El 25, en el Estadio BBVA de Monterrey; el 29, en el Akron de Guadalajara; y en CDMX, el 3 de abril en el Foro Sol.

La preventa exclusiva para todos los tarjetahabientes Citibanamex comenzará el martes 19 de octubre a las 11:00 AM y termina a la medianoche del miércoles 20 de octubre.

La venta de boletos para el público en general empieza el jueves 21 de octubre, a las 11.00 AM en www.ticketmaster.com.mx.

En 2019, Coldplay se comprometió a que, en la medida de lo posible, sus giras fueran beneficiosas para el medio ambiente. Por tal motivo, el grupo se comprometió a algunas cosas para este ´Music Of The Spheres World Tour´.

Entre ellas están las siguientes:

Reducir las emisiones directas en un 50 por ciento en comparación con la gira más reciente de la banda, la de 2016-2017.

Alimentar el espectáculo completamente con energía renovable de muy bajas emisiones (con energía solar).

Instalaciones en cada recinto con el uso de aceite de cocina reciclado, suelo cinético en el estadio y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores. Esta energía se almacenará en la primera batería móvil recargable para espectáculos (fabricada con baterías reciclables BMW i3).

Extraer significativamente más CO2 del que produce el tour con una variedad de soluciones basadas en la naturaleza y la tecnología, incluida la plantación de un árbol por cada boleto vendido.

Proporcionar en cada estadio un anexo de sostenibilidad que solicite las mejores prácticas ambientales.

Animar a los fanáticos a usar el transporte con más bajas emisiones de carbono hacia y desde los espectáculos a través de la aplicación de la gira oficial creada por SAP, recompensando a los que lo hagan.

Garantizar que todo el merch se obtenga de forma sostenible y ética.

Ofrecer agua potable gratuita y esforzarse por eliminar las botellas de plástico en todos los lugares.

(AZUCENA URIBE)