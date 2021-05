Como de cuento de hadas, las bodas más impresionantes de la historia

Uno de los momentos más felices para toda pareja es cuando deciden dar el gran paso, llegar al altar y organizar una boda como de "cuento de hadas" no es tarea fácil; si los preparativos para un festejo de 50 o 100 personas suenan complicados, los de las celebridades y realeza deben ser mucho más, tienen todos los ojos puestos en su enlace y como decimos aquí en México, "echan la casa por la ventana". Tal fue el caso de famosos como el "Canelo Álvarez, Lucero o Thalía, por mencionar algunas de las que han sido catalogadas como las bodas más impresionantes de la historia.

Cada pareja tiene sus propios rituales y requisitos, lo destacado de una boda dependerá de los gustos, la economía, los protocolos o excentricidad de la celebridad, y así será como presenten su evento al mundo.

SAÚL "CANELO ÁLVAREZ" Y FERNANDA GÓMEZ

Comencemos con la boda más reciente, la de Saúl "Canelo" Álvarez con la modelo e influencer Fernanda Gómez. Primero debemos señalar que ellos tuvieron dos impresionantes bodas, la del civil que se organizó con tal hermetismo que todos nos enteramos por los invitados quienes filtraron algunos videos del evento que se realizado en Puerto Vallarta, Guadalajara.

Fue el sábado 22 de mayo cuando ambos se dieron el sí en la Catedral de Guadalajara, ahí Fernanda Gómez uso un vestido diseñado por Elie Saab Haute Couture de aproximadamente entre 150 mil a 300 mil dólares (es decir, entre 3 millones y 6 millones de pesos, además usó un tocado asemejaba a hojas de olivo plateadas con perlas y cristales incrustados, así como pulsera de perlas y aretes de diamantes.

Pero Fernanda Utilizó 3 vestidos, ya en la fiesta se cambió su vestido por uno de encaje diseñado por Benito Santos, un modista mexicano con un costo de esta prenda oscila entre los 120 mil y 150 mil pesos.

Conforme avanzó la noche Fernanda Gómez, se puso más cómoda, pero sin perder la elegancia, así que optó por una pieza del diseñador libanés Zuhair Murad completamente pegado al cuerpo, con escote y hombros descubiertos. Las piezas de este personaje están entre los 200 mil a más de 300 mil pesos.

En los diversos videos que se han filtrado sobre la boda de Canelo Álvarez se puede apreciar que hubo música para todos los gustos, pues días previo a la boda se informó que estarían Los Ángeles Azules, Banda El Recodo y Maná, quienes estuvieron amenizando la fiesta.

De acuerdo a una experta de bodas en el programa "Venga la Alegría" reveló que la boda del Canelo Álvarez con Fernanda Gómez habría costado más de medio millón de dólares.

LUCERO Y MIJARES

Esta pareja protagonizó uno de los matrimonios más sonados de la farándula nacional, pues su romance comenzó cuando ambos estaban en la cima de sus carreras, en ese entonces, la cantante comenzó a ser llamada "La novia de América", mientras que el músico ya había entrado muchas veces en las listas de popularidad.

Su fama y popularidad era tan grande que la boda realizada el 18 de enero de 1997 fue televisada en Televisa, bajo la conducción de la primera actriz Silvia Pinal.

Se calcula que la llamada "Boda del siglo" tuvo un costo de 766 mil pesos, se realizó en el Colegio de las Vizcaínas y asistieron más de 700 invitados y millones de mexicanos siguieron la transmisión a través de la señal abierta, de hecho, se encuentra entre uno de los 10 programas de mayor audiencia de Televisa.

Lucero lució un vestido diseñado por Claudio Sala que acaparó las miradas y portadas de revistas que completó con un velo sostenido por una tiara con incrustaciones brillantes.

"Al no encontrar el vestido, afortunadamente, conocí un diseñador maravilloso en México, me parece que él tenía origen italiano, Claudio Sala, tipazo... cuando empecé a platicar con él le di algunas de mis ideas, él empezó a hacer bocetos y cuando me enseñó el dibujo que él tenía planeado para mi vestido me leyó la mente, le dije: ´Claudio, ese es el vestido que yo quiero, ese es el vestido que yo soñé´", comentó Lucero en un video publicado en su canal de YouTube.

THALÍA Y TOMMY MOTTOLA

El 2 de diciembre del año 2000 la "reina de las telenovelas" mexicana, Thalía, y el presidente del sello Sony, Tommy Mottola, se casaron en la catedral de San Patricio, en la Quinta Avenida de Nueva York, durante una ceremonia que estuvo rodeada por fuertes medidas de seguridad.

La ceremonia se realizó a las 18:00 horas, Thalía Ariadna Sodi Miranda, que en ese momento tenía 29 años llevaba un vestido de seda de color marfil, que costó más de 350 mil peos que fue diseñado por Mitzy.

El vestido en raso, seda y tul, fue inspirado en la emperatriz Carlota, la esposa de Maximiliano de Habsburgo, fusilado en México en 1867 y está incrustado con 15 kilos de cristal austríaco.

Se dice que hubo mil 200 invitados, entre ellos Jennifer López y Ricky Martin, y el actor Robert De Niro, amigo del magnate disquero, así como figuras del mundo político, la boda tuvo un costo de alrededor de un millón de dólares.

Tras la ceremonia religiosa, Thalía y Tommy Mottola ofrecieron una gran fiesta, en un lugar que no fue revelado. Sólo se dio a conocer que Thalía se cambiaria de vestido a uno menos pesado, que costó unos 50 mil pesos y que el pastel fue de 14 pisos que estaba decorada con mil rosas de azúcar, de color rosa.

GLORIA TREVI Y ARMANDO GÓMEZ

"Ella sí es de las mujeres que piensa que uno se casa solamente una vez, entonces quiere que sea espectacular", declaró Gustavo Matta a People en español. El diseñador afirmó que Gloria Trevi no escatimó en gastos.

Como resultado, la cantante lució despampanante el 17 de diciembre de 2009, en la Catedral Metropolitana de Monterrey para sus nupcias.

Fueron invitadas 500 personas, el vestido de 35kg fue bordado a mano, y voló en avión privado para el evento.

KIMBERLY LOAIZA Y JUAN DE DIOS PANTOJA

La boda jukilop despertó furor en las redes sociales en 2020, la pareja de infliencers se casaron en secreto en los jardines de su casa. Después de publicar algunas imágenes en redes sociales, Kimberly compartió un video en el que detalla todo lo ocurrido en un día tan especial.

Esta fue la boda civil de los famosos youtubers mexicanos, quienes prometieron festejar "a lo grande" su ceremonia religiosa. 24 millones de personas han disfrutado del evento.

KIM KARDASHIAN Y KANYE WEST

Esta lujosa boda se realizó en mayo del 2014 y tuvo una cena de ensayo en el Palacio de Versalles, otra en un fuerte florentino, su vestido a la medida por diseñado por Givenchy Haute Couture.

Recordemos que ni la estrella de los reality, Kim Kardashian ni el rapero Kanye West son conocidos por alejarse del centro de atención, y su despampanante boda fue ciertamente fiel a su estilo. Se dice que la pareja se gastó 6,6 millones de euros en todo el fin de semana de su boda que implicó llevar a los invitados de París a Florencia en un jet privado para los múltiples días de festividades.

Esta celebración duro cuatro días de fiesta en París, vestidos de alta costura, un menú elaborado por los mejores chefs de Italia, traslados en avión entre Estados Unidos, Francia e Italia, y una ceremonia en Florencia han hecho que la factura total de la boda, a la que acudieron 200 invitados, se cuente por millones.

Jets privados y otros desplazamientos

El transporte privado en la ciudad de París y en Florencia tampoco fue ninguna ganga. La pareja alquilo dos aviones privados y, una vez en tierra, alquilaron una importante flota de furgonetas y coches de alta gama. Solo en coches se estima que el matrimonio se pudo gastar 70 mil dólares.

En cuanto al maquillaje y peluquería de los invitados, la factura podría haber ascendido a unos 50 mil euros teniendo en cuenta que se encargó de ellos Allison Depreistre, un servicio exclusivo que sale a unos 300 euros por persona, según el Daily Mirror.

BEYONCÉ Y JAY-Z

Después de todo es conocida como la "Reina Bey" por lo que no sorprende que el matrimonio de Beyoncé y el músico Jay-Z, estuviera lleno de clase, lujos y la realeza.

No obstante, y en lugar de ir por todo lo alto demostrando ostentación, la pareja mantuvo las cosas íntimas y discretas que solo compartieron con su círculo más selecto. Los detalles del evento se mantuvieron siempre en secreto.

La pareja intercambió votos frente a alrededor de 40 de sus amigos y familiares más cercanos, en una ceremonia privada en el ático de Jay-Z en Tribeca.

Siguiendo con el tema personal, el vestido de Beyoncé fue diseñado por su madre, Tina Knowles-Lawson. 70 mil orquídeas blancas dendrobium, sus flores favoritas, llegaron desde Tailandia. Los móviles no estaban permitidos, lo que claramente no impidió que los invitados se divirtieran; la recepción, según las informaciones, continuó hasta las 5 de la mañana.

ANTONELLA ROCCUZZO Y LEO MESSI

El souvenir de esta boda fue un vino de la marca de Lionel Messi, un dulce de leche y un destapador bañado en plata con las iniciales de los novios y una caja de oro fue entregada como souvenir a cada invitado.

Leonel Messi y Antonella Roccuzzo formalizaron sus lazos de amor el 30 de junio de 2017, en donde sólo el vestido con tiara costó un millón de dólares y hubo shows en vivo con artistas internacionales como Jennifer López, Enrique Iglesias y Sting.

260 invitados selectos se reunieron en Rosario, Argentina. La novia vistió un sugerente traje de corte sirena diseñado por la catalana Rosa Clará.

EL PRÍNCIPE CARLOS Y DIANA DE GALES

Ahora hablemos de la realeza pues los pertenecientes a las Casas Reales no suelen realizar bodas austeras, al contrario, cual más alto el titulo más cara es la ceremonia.

El príncipe Carlos siguió los pasos de sus padres, pues tuvo una lujosa boda a la que llamaron "la boda del siglo". Desde la ceremonia en la catedral de San Pablo hasta los carruajes estatales y la apariencia en el balcón del palacio de Buckingham; todo el asunto costó la asombrosa suma de 57 millones de libras.

Solo el vestido de novia de Diana estaba valorado en 151.000 libras esterlinas; diseñado por David y Elizabeth Emanuel, cubierto con 10,000 perlas y con una cola de 25 pies.

LA PRINCESA MARIE-CHANTAL Y EL PRÍNCIPE PABLO

La princesa Marie-Chantal y el príncipe heredero Pavlos de Grecia y Dinamarca optaron por casarse en Londres. La celebración se efectuó en la catedral de Santa Sofía y fue organizada por el padre de Marie-Chantal, el multimillonario Robert Warren Miller.

Se rumora que la boda, junto con las recepciones y otras celebraciones previas que se realizaron acostaron alrededor de 8 millones de dólares.

Sin duda este evento tuvo una participación bastante real, es considerada la reunión más grande de la realeza en Londres desde que la reina se casó con el príncipe Felipe en 1947, y aún superó el número de asistentes reales en comparación con la boda del príncipe Carlos y Diana.

EL PRÍNCIPE WILLIAN Y KATE MIDDLETON

En 2011 se realizó la boda del heredero al trono británico, el Príncipe William, con toda la solemnidad propia de un evento real, aquí no se limitó en gastos para la magnífica boda de los duques de Cambridge.

Se estima que esta boda real costó la impresionante suma de 23,7 millones de libras esterlinas.

Celebrada en la abadía de Westminster en Londres; Kate tuvo su mejor momento de princesa cuando apareció con su impresionante vestido de Sarah Burton de Alexander McQueen; antes de que los recién casados desfilaran por Londres en un carruaje tirado por caballos.

EL DUQUE DE HUÉSCAR Y SOFÍA PALAZUELO

Apodada como la "boda de la alta sociedad del año", la unión entre el duque de Huescar y Sofía Palazuelo, inició con una misa en los jardines en el Palacio de Liria en Madrid, la finca familiar que perteneció al duque de Huéscar del siglo XVIII, vino un aperitivo, un largo almuerzo y completo con cerveza de la cervecería familiar La Casa de Alba.

Con 750 invitados bailando hasta altas horas de la noche (y la mañana siguiente), sin duda para la feliz pareja, sus familiares y amigos, fue un evento para recordar, en la boda se encontraban la reina Sofía de España y el padre del novio, el duque de Alba.

