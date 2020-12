Tras la muerte de Armando Manzanero, la noche del 28 de diciembre, el público, fans y artistas le dieron el último adiós al compositor rindiendo un merecido homenaje al cantar "Esta tarde vi llover".

Te decimos ¿Cómo escribió Manzanero "Esta tarde vi llover"?, una de las canciones más emblemáticas del cantautor yucateco.

La inspiración para esta canción le llegó a Armando Manzanero durante una etapa en la que tenía varios trabajos para salir adelante: "Yo trabajaba en una editorial, un trabajo. Trabajaba haciendo arreglos, otro trabajo. Y tocaba por las noches, otro trabajo", contó en una entrevista.

Ese día de la 'tarde vi llover', que fue octubre, me pagan en todos lados; en el cabaret La Fuente ensayó a Carmita Jiménez, una cantante de ese entonces, y me paga los arreglos; me paga la quincena la editorial y me paga mi sueldo el lugar donde tocaba. Tenía dinero, señaló.

Tras la imposibilidad de reunirse con alguien cercano, Manzanero decidió meterse a un bar, "pero era octubre, no era época de lluvia, por lo cual, cuando pedí de comer, comienza a llover y todo mundo a correr para resguardarse. Es ahí donde vino la idea: 'Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú'".

Ver llover es muy bello, es hermoso, pero cuando ves llover y estás sentado con alguien, estás tomando un café o comiendo, la lluvia sabe diferente a cuando estás solo. "Esta tarde vi llover" es un estado de soledad absoluto y total... cuanta gente existe que llega a un país y tiene una magnifica tarjeta de crédito, muchos dólares, pero no tiene con quien estar, agregó Manzanero.

"Esta tarde vi llover" ha sido interpretada por varios cantantes pertenecientes a distintos géneros musicales, esto no ha impedido que esta gran composición se escuchara en las voces de Roberto Carlos, Alondra de la Parra, José Feliciano, Pablo Milanés, Presuntos Implicados, Nadia, Tony Bennett, Fito Páez, Isabel Pantoja, Café Tacvba y Carlos Rivera.

Ricardo Rocha se despidió de su gran amigo Armando Manzanero, el periodista compartió la ocasión en la que Manzanero le contó cómo escribió "Esta tarde vi llover".

Una noche le pregunté cómo había escrito "Esta tarde vi llover", uno de sus clásicos: "me cancelaron una cita y una ilusión en un restaurante de Insurgentes; así que eché a andar por el Parque Hundido y me senté desolado en su rotonda; de pronto, empezó a chispear y la gente corrió a guarecerse en donde podía; de milagro traía una servilleta de papel y una pluma, así que escribí simplemente "Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú"; dime si no es la forma más pendeja de escribir una canción, me dijo. Sí, le respondí, a cualquier pendejo se le hubiera ocurrido.

En otra ocasión, hablábamos de cualquier cosa, cuando le reclamé cariñosamente "¿ya no me estás oyendo, verdad?"; "perdóname, hermanito, es que traigo algo en la cabeza"; así que cada quien a su cuarto, aunque escuché perfecto la maravillosa porfía de su piano: tin tin tin, tin tin tin. Tiempo después, al presentarlo en un homenaje, le reclamé públicamente: "Quién te crees Manzanero, porqué te sientes tan poderoso que nos puedes abrir la piel y remover las entrañas con solo tres palabras, tres sílabas, seis letras: No se tú.

Yo sé que en este año terrible, las pérdidas nos abruman: perdimos la alegría de despertar por la amenaza de la muerte al dormirnos; perdimos la felicidad de abrazarnos unos a otros porque el miedo nos venció; perdimos la oportunidad de despedirnos de nuestros muertos; perdimos empleos; perdimos la clase media; perdimos la fe en nuestro gobierno indolente.

Pero yo no quiero incluir la partida de Manzanero entre las pérdidas del 2020. Por el contrario, creo que es nuestra única ganancia. Por la herencia maravillosa de sus canciones que llevaremos siempre dentro, muy dentro. ¡Hasta siempre, hermano Armando!

