Comparan a Danna Paola con Jenni Rivera por estos mensajes

Danna Paola compartió unos mensajes en Twitter que hicieron que la compararan con la fallecida cantante Jenni Rivera, cualquiera podría pensar que entre estas dos artistas no existe nada en común, sin embargo, sus seguidores piensan que pueden estar unidas por desamor y despecho.

De acuerdo con La Verdad, es importante señalar que desde hace algunos meses hemos percibido a Danna Paola algo despechada, un ejemplo de ello fue el brindis que se volvió viral, en el que "brinda por él, por su madre también, y por la hija de p*ta que está con él".

La cantante al igual que su colega Jenni Rivera, volvió a lanzar un par de mensajes de desamor a través de Twitter, en las publicaciones reclama a algún hombre por no hacerle caso y no quererla como ella lo quiso.

"No es que no me quieras, es que me querías solo cuando querías. Eso si.", tuiteó Danna Paola, generando una respuesta inmediata por parte de sus seguidores, quienes la compararon con la mismísima "Diva de la Banda".

No es que no me quieras, es que me querías solo cuando querías.



Eso si. — Danna Paola (@dannapaola) November 5, 2019

"Andas dolida o qué? No llore mija, ya te pareces a la Jenni", "A quien le sufres tú, nadie se merece tus llantos", "¿Qué pasó Danna, todo bien en casa?", fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante.

El punto es que no estamos pa que nos quieran solo cuando quieren, y cuando uno ya quiere demasiado. — Danna Paola (@dannapaola) November 5, 2019

Su tuit alcanzó más de 10 mil retuits y 36 mil "Me gusta", pues no cabe duda que Danna Paola se ha convertido en una influencer muy grande, pero, sobre todo, en una de las tuiteras más entretenidas.

Danna Paola está próxima a participar en el reality show de "La Academia 2019", será a partir de este domingo 10 de diciembre que la podamos ver como jurado de dicho programa, participación con la cual TV Azteca piensa mantenerse a la cabeza del rating.

