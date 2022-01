¿Compite con su hijo? Yahir tiene planes de abrir OnlyFans: "Si me gustaría"

Yahir se convertiría en la competencia directa de su hijo Tristán, el cantante confesó que tiene interés en abrir una cuenta de OnlyFans, famosa plataforma de internet donde sus usuarios comparten fotos y videos eróticos.

Hace unas semanas Tristán Othón Fierros, hijo de Yahir, anunció su llegada a OnlyFans para independizarse económicamente de su papá, el joven de 23 años comparte contenido erótico enfocado para el público gay de la plataforma.

Esta decisión molestó mucho al cantante, no por sus preferencias sexuales; sino porque el también actor destacó que su hijo debería trabajar antes que recurrir al dinero fácil, como lo hizo en esta ocasión. Presuntamente, el chico habría reunido cerca de 160 mil pesos en un mes con su contenido.

A pesar de la molestia que anteriormente expresó Yahír sobre OnlyFans, al parecer el también actor reconsideró su opinión sobre esta red social.

En entrevista para el programa "De Primera Mano" confesó que le gustaría ingresar a la plataforma.

Entraría a OnlyFans haciendo algo de ejercicio, de rutinas... yo creo que sí. Por ese lado sí me gustaría, nada más, confirmó el ex concursante de "La Academia".

Esta confirmación vaya que "alucinó" a sus fans; sin embargo, la realidad es que no aparecerá de la forma sugerente como muchas de sus seguidoras quisieran verlo, él mismo aclaró que "no es lo suyo".

OnlyFans abarca muchas cosas y no entraría al tema pornográfico o subido de tono, no es por ahí. Las redes son una carta de presentación para muchas cosas y eso no es lo mío, reflexionó.

(Aline Núñez)