"Con asistencia ventilatoria": el reporte de salud de Vicente Fernández

Se solicita a los medios de su total comprensión, para que, por favor dejen el libre acceso al hospital a todo integrante de la familia Fernández Abarca; esto con motivo de la sana distancia y no poner en riesgo la salud de Don Vicente Fernández en estos momentos críticos por los que está atravesando, por lo que no se concederá entrevista alguna por parte de ningún familiar, para que por favor no insistan en ello, informaron.