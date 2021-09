Con este misterioso mensaje Angélica Rivera habría anunciado su regreso

Querido miedo: Quiero decirte que lo nuestro se acabó ya he tenido suficiente. Ya me has frenado en varias ocasiones, y no estoy dispuesta a aguantar esta situación ni un minuto más. Además, he conocido a otros mucho más interesantes que tú, se llaman confianza, ilusión, esperanza, valentía, amor propio. Así que me despido porque me voy con ellos.