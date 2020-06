Con lágrimas en los ojos, Regina Blandón se defiende de las críticas

Duro día el de ayer. Les puede gustar les puede no gustar, se pueden dar cuenta que no les gusta el humor negro. Todo bien. Pero lo que más rescato es que me importan las opiniones de quienes respeto, admiro, con los que quiero trabajar; que son objetivas. Pero, sobre todo, tener amigos tan chidos, a alguien junto que aguanta vara y gente que me hizo sentir muy querida y muy aplaudida y muy respetada, y es al final lo que importa. Entonces les mando besos, sigan viendo ´La búsqueda´ y... sean más felices, manden amor, que a muchos les hace falta, a algunas personas abrazos y se los mando con todo el corazón.