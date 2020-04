Conciertos y festivales de música podrían reanudarse hasta 2021

De acuerdo con The New York Times el especialista Zeke Emanuel, precisó que los eventos de todo el mundo se podrían reanudar hasta octubre del 2021(FOTO TOMADA DE WEB)

En todo el mundo cientos de conciertos y festivales de música tuvieron que ser cancelados debido a las medidas sanitarias impuestas por la propagación del covid-19, debido a que en estos eventos hay aglomeración de personas.









De acuerdo con Noticieros Televisa, en México los conciertos y festivales de música tuvieron que ser reprogramados para finales de año, pero tal vez esta medida es un poco precipitada.









Muchos de estos festivales, para no cancelar sus presentaciones decidieron reprogramar las fechas, los expertos afirmar que esta estimación fue demasiado optimista y precipitada.









La industria de la música es una de las más afectadas por la pandemia de coronavirus. OCESA ha suspendido conciertos de Portugal, The Man, MGMT, Ricky martin, Andrés Calamaro, Zoé, Tame Impala, Alejandro Fernández, 31 minutos, Mercury Rev, Los Tigres del Norte y The Magic Numbers. Además de cancelar el Festival Ceremonia en la Ciudad de México.









Otros festivales solo fueron pospuestos y ya cuentan con nuevas fechas para llevarse a cabo como el Pa´l Norte 11 y 12 de septiembre, el Corona Capital Guadalajara 12 y 13 de septiembre y el Festival Vaivén 10 de octubre. Mientras que festivales como el Domination, Glastonbury en Reino Unido, Roskilde en Dinamarca, y el Hellfest en Francia quedaron reprogramados para el 2021.









Para los asistentes estas son excelentes noticias, pero algunos expertos opinaron que las medidas de prevención y cuarentena pueden extenderse mucho más de lo esperado. Así los aseguró Zeke Emanuel, director del Instituto de Transformación Sanitaria de la Universidad de Pensilvania, en un panel para el The New York Times. Zeke Emanuel comentó que la reactivación de la economía se debe hacer por etapas.









Reactivar la economía debe hacerse por etapas, y tiene que empezar con los lugares de trabajo que permiten cierta distancia física entre los empleados. Esos son los lugares que pueden regresar más pronto. Algunas construcciones, algunas plantas de manufactura o algunas oficinas en donde se pueden mantener distancias razonables de más de metro y medio entre personas pueden regresar a la normalidad más rápido.









El director Zeke Emanuel asegura que reagendar eventos masivos es una posibilidad poco factible.









Pero las reuniones masivas -conferencias, conciertos o eventos deportivos- son otra cosa. Cuando veo que la gente está reagendando una conferencia o una graduación o un evento para octubre de 2020 no tengo idea de cómo piensan que eso sea una posibilidad factible. Creo que ese tipo de cosas van a ser las últimas en regresar a la normalidad. De forma realista, creo que estamos hablando de que regresen en el otoño de 2021 a lo más pronto.









El panelista de Zeke Emanuel opinó sobre la realidad que se vive en Estados Unidos, pero el país norteamericano ha sido severamente afectado por la pandemia del coronavirus. Si Estados Unidos, con una curva de enfermedad que, posiblemente, disminuirá antes, prevee un confinamiento más prolongado, podemos suponer que el pronóstico para volver a agendar los grandes festivales en México no puede ser tan optimista.









Hasta el momento no se sabe cuándo y cómo regresaremos a la normalidad y podremos asistir sin riesgos a eventos masivos. Probablemente, como lo explicaron los expertos entrevistados por The New York Times, el regreso sea progresivo y escalonado.









Existe la posibilidad que primero abrirán lugares de trabajo donde se puede asegurar la sana distancia, después algunos restaurantes y, al último los cines y conciertos.







(Ann Ventura)