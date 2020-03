Condenan al productor Harvey Weinsten a 23 años de prisión

Esta mañana se llevó a cabo la audiencia de sentencia del ex productor de cine Harvey Weinstein en la Corte Suprema de Nueva York, James Burke quien lo sentenció a 23 años de prisión por los cargos de agresión sexual y violación en tercer grado.

De acuerdo a El Informador, el famoso productor enfrentaba una sentencia de cinco hasta 29 años de prisión por los cargos de violar a una aspirante a actriz en 2013 y de darle sexo oral por la fuerza a la ex asistente de producción de cine y TV Mimi Haleyl en 2006.

Los cargos se basaron en el testimonio en un tribunal de Nueva York de Miriam Haley y Jessica Mann, quienes hablaron en la sentencia.

"Si Harvey Weinstein no hubiera sido condenado por este jurado, habría sucedido una y otra vez", dijo Haley este miércoles en la corte. "Me alivia que ahora sepa que no está por encima de la ley. Me alivia que haya mujeres más seguras porque él no está".

Mimi Haley y las otras cinco mujeres que testificaron contra Harvey Weinstein en su juicio, Mann, la actriz Annabella Sciorra y tres testigos de "malos actos anteriores", llegaron a la corte con los fiscales y se sentaron en primera fila. La actriz Rosie Pérez, que testificó en apoyo de las afirmaciones de Sciorra, entró con ellos y se sentó en la segunda fila.

Recordemos que la audiencia pasada la decisión del jurado encontró no culpable a Harvey Weinstein de los cargos de agresión sexual "depredadora", un término legal que se utiliza para explicar que el crimen forma parte de la conducta natural del acusado.

Estos cargos, por los que no fue declarado culpable, eran los más graves y por los que arriesgaba cadena perpetua.

Harvey Weinstein aún tiene pendiente un segundo caso penal en California

Harvey Weinstein se dirigió al tribunal durante casi 20 minutos. Weinstein pasó gran parte de él discutiendo sus problemas con el movimiento #metoo.

También añadió que sus esposas no sabían sobre su vida sexual extramarital. "Hice todo lo posible para ocultar mis asuntos extramaritales".

"No he visto a mis tres hijos mayores desde que salió el artículo del diario The New York Times. No los he visto. No tengo idea de lo que están haciendo. No tengo contacto. Eso para mí es un infierno en la tierra".

(Azucena Uribe)