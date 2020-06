Conductor de “Hoy” enfurece y amenaza con irse a TV Azteca

Conductor de “Hoy” enfurece y amenaza co...

Recientemente en el programa “Cuéntamelo ya” uno de los conductores del programa “Hoy” llevó una broma un poco lejos y “amenazó” con dejar Televisa e "irse a TV Azteca".

De acuerdo a Tribuna, durante la sección de "Los Tu-Vasos” en Cuéntamelo ya! el conductor Paul Stanley acudió muy “enojado” a donde estaba su compañero Ricardo Margaleff y comenzó a despotricar al aire, argumentando que estaba "muy molesto".

“Exijo que a este foro venga el autor del Manual de Carreño, dos policías de Tránsito y una barra de jabón para lavar bocas", expresó.

Cabe señalar que el Manual de Carreño es una obra de 1853, la cual contiene lecciones y consejos sobre cómo deben comportarse las personas en lugares públicos y privados, tales como el hogar, la familia, la escuela y el trabajo.

Paul Stanley no dejaba de gritar e intentar golpear algunas cosas en el foro, aparentemente molesto por cómo se comportan todos en la empresa (basado en el libro que mencionó). Todo esto mientras Margaleff lo intenta detener, diciéndole que si rompe algo "ni con el sueldo de un año de programa los pagas, ni con menciones".

Luego, le hace una broma que a Stanley que le pareció muy aburrida, por lo que no dudó en dejárselo saber y de paso atacar a la serie de comedia Una familia de diez, creada por Jorge Ortiz de Pinedo.

“No estoy de humor para tu chiste barato de 'Una familia de diez'. En esta empresa ya todos hacen lo que quieren. En serio, mi mejor amigo Emilio bebé (Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Televisa), haz algo o me voy para TV Azteca, ¡me voy eh! así como...", dice cuando de repente se detiene en seco.

El conductor, a punto de “revelar” más cosas, se detiene y argumenta que lo que dijo estaba escrito y él solo leía.

“...como dice ahí, yo no... yo no lo dije...", dice Stanley, mientras Margaleff continúa: “ah sí, yo no lo dije porque lo escribió un escritor que se hace nombrar 'El Papayas'".

Posteriormente, este último le dice a Stanley: "Pero hay que tener cuidado porque...":

Uno nunca sabe", dicen ambos al unísono.

Todo esto ocurre antes de que llegue Roxana Castellanos en su famoso personaje de “Deyanira Rubí”. Durante la intervención, no solo se llevaron de “corbata” a Danna Paola por los ataques de Cepillín, sino también a Vielka Valenzuela, Odalys Ramírez y hasta a Gomita y a Atala Sarmiento, a quienes les “pidió” regresar para "salvar el barco", pues se burló del rating del programa.

Cabe aclarar que todo lo que mencionaron los conductores en la sección forma parte de una rutina de comedia planeada, por lo que todo (o casi todo) lo expresado es en tono de broma.

Aunque para algunos Stanley habría dejado escapar "un poco" de verdad en su monólogo, lo cierto es que la polémica sección ya es conocida por no tener filtros, pues siempre han hablado de lo que en teoría no se puede hablar en otros programas de la empresa, como la competencia y actores vetados.

Además de bromear, hacen duras críticas e incluso crueles burlas a los mismos productores, conductores y actores de la televisora, las cuales sí están basadas en hechos de la semana.

(Azucena Uribe)