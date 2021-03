Conductora de "VLA" estuvo a punto de ser despedida por subir de peso

Una conductora estelar del programa matutino "Venga la Alegría" estuvo a punto de ser despedida por subir de peso.

Una fuente reveló a una revista de espectáculos que, a mediados del año pasado, el productor Dio Lluberes y Sandra Smester, vicepresidenta ejecutiva, hablaron con Anette Cuburu para externarle su preocupación, tanto por su rendimiento en el programa, como por su aumento de peso.

Le dijeron que se estaba descuidando, que estaba subiendo de peso, y que así no la habían contratado.

La fuente aseguró que Anette Cuburu salió molesta y llorando de la oficina de los altos ejecutivos de TV Azteca, toda la producción de "Venga la Alegría" pensó que la habían corrido.

Anette Cuburu ha sido calificada por la audiencia como la más gris del programa, señalan que no tiene personalidad y no aporta nada a "Venga la Alegría". Además, el productor Dio Lluberes le dijo que se notaba que no estaba disfrutando su trabajo.

Ante las fuertes críticas, Anette Cuburu estuvo muy deprimida y molesta por la forma en la que el productor la criticó.

Anette Cuburu decidió ponerse las pilas para que no la corrieran y dejó a tras los crueles señalamientos de los que fue objeto.

Sí se deprimió y se angustió mucho, ya se sentía fuera, porque dijo: ´me van a sacar´, pero también eso le sirvió para involucrarse más en el programa y no solo leer el promter.

Anette Cuburu inició con un régimen alimenticio muy estricto con una reconocida nutrióloga de nombre Nathaly Marcus.

Finalmente, reveló que la conductora también tiene una rutina de ejercicios y este año tiene el propósito de lucir espectacular.

