Conductores de "Ventaneando" atacan a Cecilia Álvarez de Exatlón

Tras la polémica que se dio en redes sociales por el codazó que respondió Patricio Araujo a Cecilia Álvarez en "Héroes" los señalamientos continúan y es que en esta ocasión Daniel Bisogno se sumó a las críticas de la participante del reality de TV Azteca.

De acuerdo a Grupo Fórmula, el fin de semana pasado, las redes sociales explotaron al ver cómo Patricio Araujo respondió al codazo que le dio su compañera Cecilia Álvarez, con palabras tan hirientes como "gorda" y "marrana", y pese a que la acción de Cecy no se justifica, mucho menos la de Araujo que le faltó al respeto a su compañera y desató la ira de los televidentes que piden su expulsión del reality show.

Recordemos que incluso Lupita D´alessio tomó sus redes sociales para protestar por la acción tan hiriente de Pato Araujo, y es que esta no es la primera vez que el futbolista está envuelto en la polémica.

Pero lo que sorprendió fue que en "Ventaneando", lejos de reconocer que si bien Cecilia no actuó de la mejor manera, le dieron la razón a Patricio Araujo, sin mencionar las ocasiones en que el atleta se ha burlado de otros compañeros y hasta ha empujado a otras mujeres.

Mónica Castañeda, Linet Puente y Rosario Murrieta aseguraron que si Cecilia quiere respeto ella lo debe dar primero y que se les hace absurdo que la joven "se aproveche" del movimiento feminista para, según ellas, esconder sus propias acciones.

"Me molesta que tome una bandera que no tiene nada que ver con esto, es una competencia y si ella fuera una buena contendiente no hubiera hecho eso", aseguró Castañeda.

Por su parte, Daniel Bisogno aseguró que ahora ya no se le puede llamar a la gente por lo que es porque se enojan (en referencia a que Araujo llamó marrana y gorda a Cecilia:

"Ahora, se le dijo gorda marrana, pero en este momento ya no se le puede decir gorda a la gorda marrana, no se le puede decir negro al negro, no se le puede decir nada a nadie".

La jefa de información también agregó que Cecilia no debe "victimizarse cuando tú empezaste la agresión ni decir exijo respeto porque no lo estás dando".

Además, las conductoras mujeres defendieron a Patricio Araujo, gesto que ocasionó más enojo en redes sociales, porque ¿cómo pueden justificar la agresión contra una mujer, aunque aseguren que ella se la ganó?

LA MISMA HISTORIA DE SIEMPRE, UN HOMBRE SIN ESCRÚPULOS NI RESPETO #adiosenexatlón pic.twitter.com/0FeBtwKVzd — Azules Exatlon (@azules_exatlon) September 14, 2020

"El Pato en toda la trayectoria de Exatlón nunca ha tenido una actitud de esta naturaleza. Es un caballero, que puede tener sus momentos como todos sí, se equivoca, le ofrece una disculpa. Lo que me molesta de ella es que lleve el tema a un asunto que es muy grave en nuestro país , como es la violencia de género para esconder el error que ella provoca, ella nunca dijo perdón", dijo Castañeda.

Por si fuera poco, los conductores justificaron la agresión verbal de Patricio porque "ella tiene que reconocer que ella fue a provocarlo".

Daniel Bisogno criticó a Cecilia por "colgarse" del feminismo:

"Me parece terrible que una lucha que se ha tenido incansable por un lado por el abuso hacia la mujer, la ensucien de esta manera con una estupidez como esta porque no tiene una cosa que ver con otra. Ella fue la primera que agredió y si te dicen gorda marrana es lo menos que mereces. No tiene nada que ver con ni una más ni una menos. Está victimizando y ensuciando un movimiento de verdad importante".

La lógica del asno, misógino y nefasto de Patricio Araujo:



Voy a aventar a esta morra como si fuera un cabrón de 1.80



3 DORITOS DESPUÉS »



"¿Khé te paza marrana? Zoi frajil"



#AdiósEnExatlón pic.twitter.com/uKE394EFjv — Alí ??????? (@KODmotiv8) September 14, 2020

Las otras polémicas de Araujo en Exatlón

La semana pasada, por ejemplo, Araujo fue uno de los Titanes que se burló de los Héroes, cuando perdieron una prueba y tuvieron que asear la Fortaleza. Con frases como "que quede bien limpio", Araujo cayó mal en redes sociales por su déspota comportamiento.

También, el atleta se ganó la repulsión de varios usuarios de las redes al quejarse del "codazo" que le propinó Cecy, pero no dice nada de los empujones que él propina con toda alevosía y ventaja a otras chicas, como Valerie Loureda (gesto que los internautas se encargaron de recordarle).

(Azucena Uribe)