Alex Kaffie señaló que una de las más contentas con la salida de este conductor, es la productora Magda Rodríguez, quien asegura no lo soportaba un día más en la emisión (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Confirman la salida de un conductor de "Hoy"; a principios de julio de año en curso, el periodista Alex Kaffie, escribió en su columna para El Heraldo de México que uno de los conductores con más carisma y querido entre en público, Jorge "El Burro" Van Rankin, podría abandonar el matutino de Televisa en el mes de agosto.

Citando la frase, "No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla", de acuerdo con Kaffie, será este viernes cuando el "El Burro" se despida del público y de sus compañeros de "Hoy".

De acuerdo con la información, Van Rankin se va de la emisión por un largo tiempo, cosa que pone muy feliz a la controvertida productora del programa Magda Rodríguez, pues no se llevan bien.

¿POR QUÉ SE VA "EL BURRO"?

Jorge Van Rankin tiene un compromiso con el programa "40 y 20" del que es protagonista y que ha gozado de la preferencia del público, es por ello que quedará fuera del matutino en el que comparte con Andrea Legarreta, Raúl "El Negro" Araiza, Galilea Montijo, Paul Stanley, Marisol González y la hija de la productora, Andrea Escalona.

"El conductor se retira de la revista matinal más vista de televisión abierta para ir a grabar 40 y 20, la exitosa serie de la que es protagonista", escribió Kaffie.

La ausencia será por aproximadamente dos o tres meses, pero según Kaffie, la productora, Magda Rodríguez, quisiera que fuera definitivo pues el conductor no la convence.

La que está muy feliz con su partida es Magda Rodríguez (lo alucina). De hecho cruza los dedos, ¡para que no regrese!, enfatizó el periodista.

22 AÑOS DE "HOY"

Hace unos días, exactamente el pasado 3 de agosto, se celebró en "Hoy" los 22 años de la, y según la información del autor de "Sin Lisonja y a Rajatabla", las querdias Andrea Legarreta y Galiliea Montijo llegaron enemistadas a la celebración debido a la intervención de Magda.

Hoy ´Hoy´ celebra su vigésimo segundo aniversario. Sí, teniendo como productora a una mujer (Magda Rodríguez) que ha dividido a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, sembrando discordias entre ellas, el matutino de Las Estrellas alcanza un año extra de vida. Hoy, el programa matinal más visto de televisión abierta –lo sigue siendo pese a estar por debajo de 5 puntos de audiencias (el rating más mortecino en sus 22 años de existencia)–, vive una guerra interna entre sus conductoras estelares debido a la desunión que Magda Rodríguez se encargó, ¡y se sigue encargando!, de sembrar. Y es que divide y vencerás es su epígrafe y lema, escribió Alex Kaffie en su columna del lunes 3 de agosto.

(Imelda Téllez)