Confunden a Martha Higareda con Gal Gadot, por esta razón

Confunden a Martha Higareda con Gal Gadot, de acuerdo con los usuarios de redes sociales, la protagonista de la "Mujer Maravilla" tiene una doble mexicana, nada mas y nada menos que la actriz de "No manches, Frida".

Los nombres de ambas famosas se volvieron tendencia luego de que los internautas aseguraran que Gal y Martha eran idénticas físicamente.

AÍDA CUEVAS ROMPE EN LLANTO AL RELATAR CÓMO LA GOLPEÓ SU HERMANO

Esto ocurrió luego de que Higareda subiera una foto a su cuenta de Instagram donde mostro su rostro de perfil, asomándose al exterior de un balcón mientras que el sol le iluminaba el rostro.

La imagen causó controversia y dividió opiniones, de entrada, los fans de Martha pensaron que a actriz había compartido una foto de Gal Gadot, pues el parecido entre las dos era impresionante.

"Si no hubiera visto tu nombre de usuaria, pensaría que eras Gal Gadot", "¡Son igualitas!", "Eres la doble de Gal Gadot", "No manches, pensé que eras Gal Gadot", son algunos de los comentarios que se aprecian en la publicación que supera los 133 mil "Me Gusta".

El motivo principal de la publicación de Martha era hacer una reflexión sobre las diferentes perspectivas que tienen las personas sobre la vida, una reflexión que según la actriz, la pudo compartir con su padre. Así dice el comentario:

Cuando era chica mi papa´ me dio una de sus tantas lecciones de vida. Íbamos manejando y nos detuvimos en un semáforo. A mi derecha había un señor manejando un coche viejo y oxidado, las ventanas estaban abajo y el tenía el brazo afuera y estaba riéndose y cantando. Al lado izquierdo venía un señor en un BMW hablando consigo mismo quizás, las manos revoloteaban y estaba enojado. En cuanto se puso el verde, el del BMW no tardo´ en tocar el claxon. El hombre venía diciendo groserías y de mal humor.

EXPULSAN DE "EXATLÓN MÉXICO" A UNO DE SUS PARTICIPANTES POR "TRAMPOSO"

Martha Higareda dijo que su padre le preguntó a quién de los dos hombres veía como el más exitoso, a lo que la actriz dijo que al del BMW por sus condiciones materiales, pero la respuesta que le dio su progenitor la hizo reflexionar mucho sobre su forma de ver el éxito:

Mi papa´ me pregunto´: ¿Quién crees que es más exitoso? Me dijo: no es el hombre del BMW. El éxito no lo mide el dinero hija, si no nuestra capacidad de disfrutar el momento. El tipo del BMW podría morir ahora siendo el hombre más miserable del mundo. El hombre del coche viejo puede morir ahora siendo feliz. No importa cuánto tengas, hay gente rica que es en realidad muy pobre y hay gente pobre muy muy rica. La vida es frágil. Tomemos nuestro tiempo para estar en el aquí y en el Ahora

La actriz no respondió a los comentarios relacionados con su parecido con la "Mujer Maravilla", a pesar de que su publicación tuvo la participación de algunas estrellas como el comediante y conductor Omar Chaparro. Sobre los comentarios relacionados con la reflexión, no faltaron los detractores quienes la criticaron por supuestamente no vivir un estilo de vida como en el que tenga carencias: "Quisiera verte en coche oxidado y en departamento modesto, a ver si es cierto lo que dices... Si eres súper millonaria y payasa"

EL INCREÍBLE ANTES Y DESPUÉS DE MANELYK EN "ACAPULCO SHORE"

(Imelda Téllez)