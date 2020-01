Conoce a la guapa actriz que opacó con su belleza a Belinda

La cantante Belida hace unos días reveló que lanzaría su línea de maquillajes mediante una serie de fotos y usuarios de redes sociales aseguraron que la belleza de la actriz había opacado a la intérprete de "Bella traición".

De acuerdo al portal de noticias Las Estrellas, Belinda compartió una fotografía acompañada por la modelo Renata Notni causando polémica entre sus fans.

La imagen sorprendió y recibió muchos comentarios que aseguraban que Belinda había quedado opacada ante la belleza de Notni.

Renata Notni es una actriz y modelo mexicana de 25 años y que ha participado en varias novelas.

"Primera vez que me opacan a mi Beli", "Renata Notni guapísima", "Las dos se ven muy hermosas", "Renata sí que opacó a Belinda", "Notni 100 veces mejor", "Dos hermosas mujeres", "Qué bellezas", "Mucho más guapa Renata", "Belinda creo que no te fue tan bien en estas fotos, esa morena hermosa te opacó literal y eso que eres muy guapa", fueron algunos de los mensajes que se pueden leer en redes sociales.

Las polémicas fotografías de Belinda con Renata Notni fueron publicadas semanas después de que la cantante fue confundida con Danna Paola, hecho que no le agradó mucho a la artista, quien con su característico sentido del humor indicó que ella no era la intérprete de "Mundo de caramelo".

"Esa no soy yo, la del mundo de caramelo. No soy yo. Ni esa, ni la del ´Diario de Daniela´, nos soy ella, ni ´Rebelde´, no soy yo, no me confundan (...) Ya sabes la del ´Sapito´, ya por favor", precisó Belinda en entrevista con "El Escorpión Dorado".

