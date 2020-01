Conoce a los artistas que se presentarán en los Premios Grammy 2020

Hoy se llevará a cabo la entrega número 62° de los Premios Grammy, como cada año La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos reconocerá a lo mejor de la industria musical.

De acuerdo con Publimetro, la ceremonia se llevará a cabo en el Staples Center, de Los Ángeles, California. Por segundo año será conducido por la cantante Alicia Keys.

Entre las actuaciones más esperadas están la de Billie Eilish, Ariana Grande, BTS, Camila Cabello, Demi Lovato y los Jonas Brothers.

La talentosa cantante Billie Eilish es la cantante más joven, con apenas 18 años, en ser nominada a cuatro categorías: Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo.

Camila Cabello además de presentarse está nominada en la categoría Mejor dúo o grupo pop junto a Shawn Mendes por la canción "Señorita".

La cantante española Rosalía también ha generado gran conmoción con su anuncio. Tras su éxito en los Grammy Latinos 2019, ha sido invitada para tener una actuación en esta entrega. Su nominación es histórica ya que es primera vez que se incluye un álbum completo en español en la categoría Mejor Álbum Alternativo de Música Latina.

Lo más esperados de la noche son Blake Shelton y Gwen Stefani. La pareja estrenará el tema "Nobody But You", una romántica canción que reseña el amor que sienten.

Este 2020 la icónica banda Aerosmith recibirá el reconocimiento como Personalidad del Año en los Premios Grammy 2020. La banda estadounidense será homenajeada como una forma de enaltecer la trayectoria musical que han cosechado durante 50 años de carrera artística.

Pero eso no es todo en los Grammy 2020 podrás disfrutar de las actuaciones de: Kirk Franklin, H.E.R. DJ Khaled, John Legend, Lizzo, Meek Mill, Bonnie Raitt, Roddy Ricch, Run-D.M.C., Tyler, The Creator, Charlie Wilson, and YG.

También se le rendirá un tributo a Prince, en donde participarán cantantes como Juanes, Beck, John Legend , Usher, Foo Fighters, Earth, Wind & Fire, Mavis Staples, Alicia Keys, entre otros.

(Ann Ventura)