Conoce a los nuevos coaches de "La Voz... México" que sustituirán a Lupillo Rivera y Yahir; hace unos días, Pati Chapoy dio a conocer en "Ventaneando" que Belinda y Ricardo Montaner volverían a ser los coaches del reality show de TV Azteca, sin embargo dos asientos quedaban vacíos y estos artistas podrían ser los que ocupen su lugar.

De acuerdo con El Imparcial, luego de que fuera confirmado que en la nueva temporada de "La Voz... México" con la presencia de Belinda y Montaner, se han revelado los nombres de los otros dos artistas que fungirían como parte del jurado.

Según el periodista Gil Barrera, los dos cantantes que serán presentados mañana junto a Montaner y Beli son Christian Nodal y María José.

Cabe recordar que durante su participación, Belinda y Lupillo Rivera dieron mucho de qué hablar por los rumores de un romance entre ambos, mismo que después de negarlo en varias ocasiones terminaría confirmándolo el hermano de Jenni Rivera tras su ruptura con la también actriz.

Hasta este momento se desconoce si este es el verdadero motivo por el que Lupillo, quien fue el coach ganador de la emisión pasada, ya no participará en el reality. Por su parte, Yahir declinó al programa debido a su colaboración en otros proyectos, siendo uno de ellos la obra "Hoy no me puedo levantar".

