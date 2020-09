Conoce la historia de amor que inspiró "7 de septiembre" de Mecano

En una entrevista para Vanity Fair, Coloma Fernández, comentó un poco de la historia que hay detrás de la canción y dijo: 'me impactó, no me lo podía imaginar. Había pasado bastante tiempo desde que habíamos roto y lo que recuerdo es que no podía ni sospechar algo así. Estuve con Nacho más de ocho años, fue una historia preciosa, intensa, muy potente y un amor enorme. Yo solía pensar que iba a ser muy difícil superar aquello si se acababa, que sería dificilísimo y que estaba viviendo algo muy importante en mi vida'.