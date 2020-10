Consuelo Duval al borde del llanto revela que covid atacó su cerebro

Esta es una enfermedad inflamatoria entonces el bicho elige dónde alojarse y a mí se me alojó en el cerebro. Tenía en las noches luces estroboscópicas cuando cerraba los ojos y luego los abría, lo único que recuerdo que una vez me abracé a mí y dije ´vamos a salir de esta, cuerpo no me falles, ya no voy a comer porquerías, contó la actriz de 51 años con lágrimas en los ojos durante una plática con los medios.