Consuelo Duval confesó que perdió la virginidad con Raúl Araiza

Era hijo de Raúl Araiza papá, el director, y se había fijado en mí. Y yo en Tlatelolco, hijo de su pinc..., ya te habrá contado. Me dejaba en el Metro Viveros, claro no le fueran a quitar, pinc...cabr... Me dejaba en el Metro me decía: ´Ay, Pachita es que ir a tu casa, me da miedo que me vayan a quitar mis cosas´, y yo: ´Sí, no importa Raúl, yo me voy en el metro'.