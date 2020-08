Consuelo Duval denunció que fue víctima de robo en supermercado

Consuelo Duval recurrió a sus redes sociales para denunciar que había sido víctima de robo en un supermercado de la zona de Santa Fe en la Ciudad de México.

Fue a través de sus historias de Instagram que la actriz contó que el lugar en cuestión no ofrecía la seguridad adecuada para sus clientes, a pesar de que se encontraba en una zona exclusiva de la capital mexicana.

"Superama Santa Fe no ofrece ninguna seguridad. Me sacaron la cartera de mi bolsa", escribió Consuelo Duval sobre una imagen borrosa en la que se puede ver el supermercado. No obstante, se desconoce por qué minutos la conductora de "Netas Divinas" decidió borrar la publicación minutos después.

#consueloduval dice que la asaltaron en Santa Fe pic.twitter.com/gYcdmf5I6t — Saul GC (@SaulGC10694257) August 21, 2020

Hasta el momento se desconocen más detalles sobre el robo a Consuelo Duval, la actriz no ha vuelto a hacer otra publicación hablando de lo ocurrido, si hay detenidos por el robo o si finalmente logró recuperar sus pertenencias.

(Imelda Téllez)