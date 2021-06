Consuelo Duval habló de su alcoholismo y qué hizo para superar la adicción

La actriz y conductora Consuelo Duval tuvo un encuentro con los medios, para hablar sobre el estreno de la obra de teatro musical "Ghost: La sombra del amor", en el que también tocó el tema de su alcoholismo y qué fue lo que hizo para superar su adicción.

Respecto a la obra, Duval contó que acudió a amadrinar a su amiga Lorena de la Garza, a quien describió como "una amiga de las pocas", además reveló que cuando tuvieron una discusión, ella fue la responsable, pero Lorena la perdonó "como perdonan las hermanas", señaló.

SU ADICCIÓN AL ALCOHOL

Consuelo Duval reveló que por su adicción al alcohol, hubo un momento en el pasado donde su vida estuvo a punto de "tocar fondo", hecho que la llevó a dejar de beber desde hace tres años.

Ya me estaba pasando de copas básicamente, hubo un momento en el que desperté y le dije a Diosito: ´ya no quiero, ya no quiero no acordarme qué pasó ayer, ya no quiero olerles a mis hijos a alcohol, ni que vean que esto es un camino o una solución´", reveló la actriz.

Duval dijo que desde hace tres años siente que ha superado su adicción, pero "no sataniza nada", pues de vez en cuando toma una cerveza o cuida a sus amigas cuando salen de fiesta, "pero ya estoy en control de mí. Ya no me tengo que embriagar para no sentir el dolor", concluyó la actriz.

CONSUELO QUIERE IR A LA BODA DE CHRISTIAN NODAL Y BELINDA

Por otro lado y con el humor que la caracteriza, Consuelo Duval expresó su emoción por el compromiso de Belinda y Nodal, se definió como "una fan de la pareja".

"Me emocioné muchísimo, desde que empezaron ha sido como mi relación de sueño y digo: ´Ay que bonito, en qué momento se me acabaron a mí las ganas de enamorarme, que lindos", expresó Duval, añadiendo que quería asistir a su boda.

Sobre una relación futura, la actriz expresó que "se siente feliz consigo misma" y dejó en claro que no desea compartir su tiempo con nadie más que no sea el trabajo, pero expresó que cuando llegue "el indicado" espera y sea tan bueno como Christian Nodal, comentó.

Respecto al anillo que luce en su mano, Consuelo Duval expresó que fue un regalo que se hizo a ella misma, pues lo compró un día que "se sentía perdida". "Me voy a casar conmigo y voy a hacer un compromiso conmigo de amor y de ya no permitir tonterías", concluyó la actriz.

(Imelda Téllez)