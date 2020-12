Consuelo Duval revela que ha robado en hoteles y tiendas

Llego, siento la toalla y digo: Esta me la robo. Entonces le digo a la camarista: Oye, ¿te cobran las toallas?´. Sí. Ah, bueno, porque te van a cobrar esta. Si se las cobran, yo se las pagó y, si no se las cobran, me robo dos. Todos los hoteles saben que me robo las toallas. Todos lo saben.