Como parte de un reto dentro del programa “Netas Divinas”, Consuelo Duval reveló cómo descubrió la infidelidad de su ex esposo con una jovencita. Las conductoras tenían que responder si alguna vez se habían metido a espiar el celular o la computadora de alguien y la que no quisiera responder, debía cumplir con el reto de mostrar cuál había sido su última búsqueda en Internet.

De acuerdo con Grupo Fórmula, Duval contó que una ocasión tomó el celular del padre de sus hijos, y encontró sus conversaciones con la tercera en discordia, una joven a la que llamaba “ranita”.

Detalló que se atrevió a hablarle para conocerla, y la citó en Televisa, con el pretexto de que haría un casting.

La veo llegar se sienta junto a mí y le preguntó ‘¿vienes al casting?’, ‘sí’, y le dije ‘ay yo te conozco ¿no? Fuiste a una boda’. A una boda que (mi marido) no me llevó a mí, sino que se la llevó a ella… le pregunté sobre la boda y le dije ‘¿cómo te dice tu novio?’, ‘ranita’, relató.

Después le preguntó a la joven “¿pero es casado ¿no?”, a lo que la novia se negó, pues afirmó “ yo tengo mamá y papá y nunca haría eso”.

Consuelo prefirió no decirle nada porque le dio ternura, sin embargo, cuando su esposo llegó le dijo: “¡Ay! Tú nunca me has dicho ‘ranita’”, y luego se divorció.

