¿Coqueteo...? Alejandro Fernández le "tira" beso a Bárbara de Regil en concierto

¿Coqueteo...? Alejandro Fernández le "tiró" un beso a Bárbara de Regil, la actriz estuvo en primera fila en el concierto de "El Potrillo", quien la distinguió del público con un saludo particular.

De Regil compartió en sus redes sociales una serie de videos donde se le puede ver disfrutando a lado de su esposo, un concierto de Alejandro Fernández.

La artista apareció en primera fila y grabó algunos momentos que pasó en el concierto pero uno de los que llamó más la atención de sus fanáticos, fue cuando Bárbara se encontraba hablándole al cantante y en ese momento el volteó y hasta le mandó un beso.

"El beso del final" escribió Bárbara de Regil.

Además la actriz también apareció con Karla Veage, la pareja de "El Potrillo", quien compartió una selfie con Bárbara, al parecer ambas se encontraban disfrutando del show del cantante.

Bárbara acudió al evento con su esposo Fernando Schoenwald, con quien constantemente se le ve acompañada en cada una de sus salidas, y pese a rumores, hasta ahora han formado una de las parejas más estable del espectáculo.

Recordemos que fue a principios de este año cuando salió a la luz un presunto audio en el que la coach fitness y su esposo discutían por una infidelidad.

En la grabación se puede escuchar a Fernando Schoenwald hablándole en un tono agresivo a la actriz, y humillarla al correrla de su casa cuando la influencer de estilo de vida fitness se encontraba presuntamente desnuda, al parecer, había encontrado en el celular de Bárbara fotos y mensajes con otros hombres.

Respecto a la polémica Bárbara de Regil comentó lo siguiente en una entrevista telefónica con "Ventaneando": "No sabía qué hacer, es un malentendido, Fer no me corrió de la casa. Efectivamente nos hemos peleado como cualquier pareja, pero para nada una infidelidad, nunca le he sido infiel en la vida, él a mí tampoco".

(Imelda Téllez)