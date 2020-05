¿Crisis? Adele se rapó y su fotografía causa revuelo en redes

¿Crisis? Adele se rapó y su fotografía c...

La imagen de Adele se volvió viral en redes sociales, los usuarios destacaron que la intérprete de Rolling in the Deep se veía hermosa con su nuevo corte de cabello (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Durante la cuarentena por la crisis sanitaria que se vive por la pandemia de covid-19, muchos famosos han tomado la drástica decisión de raparse y al parecer Adele no fue la excepción.

De acuerdo con Revista Clase, Adele no se quedó atrás y se sumó a la lista de celebridades que han decidió cambiar radicalmente su look.



Ver esta publicación en Instagram ?? @id_magazine Una publicación compartida por Adele (@adele) el 24 de Oct de 2015 a las 7:01 PDT

El impresionante cambio de imagen de Adele dejó impactados a sus seguidores, no podían creer que la cantante se había rapado, sin embargo, la fotografía resultó ser una edición de la cuenta de Instagram Hey Reilly, el sitio se especializa en editar imágenes de celebridades en situaciones hilarantes.



La foto de la intérprete de "Someone like you" apareció después de que su maquillista compartiera una publicación, "pronto llegarán noticias emocionantes", los fans de Adele creen que lanzará un nuevo álbum.

Rápidamente, la imagen de Adele se volvió viral en redes sociales, los usuarios se cuestionaron que si la foto era real, otros, señalaron que la cantante se veía simplemente hermosa.



(Ann Ventura)