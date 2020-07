Crisis en la familia Pinal, Sylvia Pasquel enfrenta fuertes deudas

Traigo un pleito con la luz y el agua porque como los medidores están adentro, pues siguen cobrando la última lectura. Entonces, el foro sigue pagando 6 mil pesos de luz, cuando hace 4 meses que no trabaja, que no hay nadie, que no hay ni un gasto ni de luz ni agua. Ha habido muchas cosas injustas que han pasado en relación a ese tipo servicios, contó "La Pasquel".