Cristian Castro confiesa que tuvo un romance con Thalía y revela por qué se distanció de Luis Miguel

Cristian Castro reveló varios secretos que tenía muy bien guardados, durante una entrevista a un programa argentino dio a conocer que tuvo un breve romance con Thalía.

De acuerdo con Milenio, en una entrevista para el programa argentino "Podemos Hablar", el intérprete de "Azul", fue cuestionado si era verdad que se había peleado con Luis Miguel por una mujer. Castro respondió con una sonrisa e indicó que eran secretos con los que debería escribir un libro.

Cristian Castro reveló que su amistad con Luis Miguel finalizó porque "El Sol" coqueteó con Daisy Fuentes, la bella modelo y presentadora cubana tuvo un romance en la década de los 90s, con el intérprete de "La Incondicional", pero antes de ser novia de Luimi, había sostenido una relación sentimental con el "Gallito Feliz".

Cristian aseguró que Luis Miguel se metió en su relación con Daisy, lo cual provocó que los cantantes se distanciaran:

Fuimos amigos en un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que pruebe de salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho

Castro hizo hincapié que si ya no era amigos era porque Luis Miguel "no ha querido", a pesar de que en un momento fueron muy cercanos. Añadió que no le guarda algún resentimiento y que le gustaría que volvieran a ser amigos:

Quien tendría que estar molesto debería ser yo, pero es él quien se hace el ofendido con esto...He ido a sus shows y siempre me hacía pasar, pero yo siento el cambio de energía y me pone triste. Siempre va a tener el mismo lugar dentro de mi corazón, nunca va a cambiar, y espero que él lo considere

Cristian sorprendió al revelar que tuvo un lindo romance con nada más y nada menos que Thalía, expresó que sintieron cosas bonitas:

Tuve un romance con Thalía. Nunca lo conté, es la primera vez que lo digo. Fue antes de que ella se casara. Tuvimos una cosita tranquila, no fuimos novios, pero tuvimos días donde sentimos cosas bonitas

