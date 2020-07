Cristian Castro reconoció haber agredido a su madre, Verónica Castro

He tenido mil peleas con mi mamá y con todos los integrantes de mi familia. Esta peleita de jaloncillos (con mi mamá) y gritadas fue hace 15 años. ¡Ya salió la noticia!... Siempre el rival de las cosas de que yo me jalonee con mi ex esposa o me jalonee con mi mamá, pues jalones siempre van a haber, y a veces también hay groserías entre parejas y a los parientes; puedes decirlas y pues luego pides perdón, explicó el cantante.